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要領托育一條龍補助 喪偶新住民得先放棄監護權

2017-05-27  16:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍推出「托育一條龍」，規劃0~6歲幼兒每月都能獲得托育補助，減輕家長負擔。但市議員江肇國發現，喪偶又未取得台灣籍的新住民，要幫稚子請領補助，必須把監護權轉移給公婆，造成該新住民可能遭到遣返，實在不近人情。

台中市府強調，弱勢民眾的權益一定會照顧、不會受損。教育局說，鑑於實務上類似個案確實有接受補助的需要，會先透過個案專案認定，予以協助，並研議列入「台中市幼兒學前教育補助方案」檢視修正；社會局則說，將以專案簽辦方式繼續提供補助，也會研議修正「托育一條龍平價托育補助實施計畫」。

江肇國指出，請領「托育一條龍」的補助規定，幼兒及其一方父母須設籍台中市滿半年。他發現有外籍配偶在取得我國國籍前，就不幸喪偶，其子女年齡雖符合申請資格，也設籍在台中，卻因為媽媽尚未取得台灣國籍、父親又已經過世，導致無法領取補助。

江肇國說，這位新住民媽媽求助市府，市府卻要求，必須讓孩子設籍台中的祖父母擔任監護人，才能領取補助；然而這樣的方式，又會造成她失去撫育親生子女的事實，導致無法申請歸化本國籍，實在相當兩難。

江肇國認為，台中市新住民有5萬5千人，去年出生的新住民子女就達1千5百人。但市府卻沒統計類似案例究竟有多少？他要求民政局應主動了解、調查是否還有類似案例，同時托育一條龍的主責機關社會局、教育局，也應研擬解決方式，維護新住民權益。

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  • 「托育一條龍」廣受好評，但歷經近2年考驗，目前也傳出若干規定不近人情。圖中人物與本文無關。（記者黃鐘山攝）

    「托育一條龍」廣受好評，但歷經近2年考驗，目前也傳出若干規定不近人情。圖中人物與本文無關。（記者黃鐘山攝）

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