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李明哲遭逮捕 蔡其昌：中國應公布明確事證

2017-05-27  11:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕被中國關押逾2個月，台灣NGO組織工作者、民進黨前黨工李明哲遭中國以涉「顛覆國家政權」罪名逮捕。立法院副院長蔡其昌今天受訪表示，如果沒有具體事證就扣上一些罪名帽子，這樣的做法只會傷害兩岸人民的感情，往後台灣人民到了對岸後，是不是大家都人人自危？呼籲中國應公布明確的事證。

李明哲3月19日自澳門入境中國後即失聯，其妻李凈瑜日前赴美國求助，國台辦發言人安峰山26日表示，李明哲自2012年頻繁進入中國，建立非法組織、實施顛覆國家政權活動，涉「顛覆國家政權罪」，並已認罪。

蔡其昌今天受訪指出，台灣是個法治的國家，還是期盼對岸，如果像逮捕中華民國的國民，而無法提出具體的事證，就扣上一些罪名帽子的話，對國人而言是沒有辦法接受的。

蔡其昌也呼籲，這樣的做法只會傷害兩岸人民的感情，往後台灣人民到了對岸後，是不是大家都人人自危？擔心會被莫虛有的罪名給扣上，這對兩岸人民的往來是非常不利的做法。

蔡其昌說，依照民主國家的程序，如果李明哲真的有做了什麼事情，就應該公布明確的事證，但如果只是隨意的方式就長時間的羈押，相信台灣人民不會接受，陸委會會表達抗議，表達中華民國整體國民的憤怒是必要的。

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  • 蔡其昌今天受訪表示，如果李明哲真的有做了什麼事情，就應該公布明確的事證，但如果只是隨意的方式就長時間羈押，相信台灣人民不會接受。（記者蘇芳禾攝）

    蔡其昌今天受訪表示，如果李明哲真的有做了什麼事情，就應該公布明確的事證，但如果只是隨意的方式就長時間羈押，相信台灣人民不會接受。（記者蘇芳禾攝）

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