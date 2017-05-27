為女壘聯賽開球 蔡英文：目標2020東京奧運

蔡英文今天受邀為2017企業女子壘球聯賽開球。（記者陳志曲攝）

2017-05-27 11:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣女子壘球世界排名第五，總統蔡英文今天受邀為2017企業女子壘球聯賽開球，並邀請天團「玖壹壹」做開場表演，場面熱鬧滾滾。蔡英文致詞表示，聯賽規模越來越大，今年加入第五支球隊，讓台灣頂尖女壘好手有發光發熱的舞台。「而這些準備，都有一個重要目標，就是在2020東京奧運，取得最好的成績，也給選手更多支持。」

蔡英文說，很高興今天可以跟很多球迷一起見證一年比一年更盛大的聯賽，隨著壘球即將重返2020東京奧運，壘球運動也越來越受到世界體壇矚目。台灣女壘一向都是名列前茅，國內各級女壘球隊已經達到48隊，有相當基礎，接下來要推動運動職業化和比賽化，讓選手生涯發展更有前景，企業女子壘球聯賽就是非常重要的一步。

蔡英文說，立法院副院長蔡其昌和中華民國壘球協會理事長陳任邦還有所有投入的企業，都對女壘出錢出力，把聯賽規模越做越大，讓台灣頂尖女壘好手，有發光發熱的舞台。

蔡英文表示，去年聯賽有4隊，今年聯賽同樣有網路、電視直播，還有第五支球隊參與，比賽更激烈精彩，所有的準備，都有重要目標，就是在2020東京奧運，取得最好的成績，給選手更多支持。

蔡其昌致詞時也爆料說，自己跟總統認識很久，當過她4年幕僚，總統不擅長運動，但是很關心運動，說完他也轉頭對蔡英文說「不好意思啊，洩了一點底。」蔡英文則是笑得很開心。

蔡其昌表示，對於體育運動的預算、體育界要求的事情，總統都會全力以赴，今天他也用具體行動，表達對女子壘球的關心。2020東京奧運，男子是棒球，女子是壘球，是「男棒女壘」，台灣的女子壘球去年世界排名第五，我們要有信心，女壘比賽未來也將引進外籍球員，期待台灣廣大的棒球球迷，也可以支持壘球。

蔡其昌後續受訪也表示，台灣沒有符合國際標準的女壘比賽場地，總統、教育部、台中市長林佳龍也支持，現在找國產署撥用台中一塊地，要蓋第一個符合國際標準的女壘場地，並且發展成園區。

蔡其昌說，蔡總統今天早早就到場練球，本來打算只給練3、5顆球，結果蔡英文把一整桶球大約2、30顆都投完了。

事實上蔡英文很愛投球，她也曾在2013年為小英之友會壘球盃開球時自爆，在大學有組球隊，自己還是投手，但當次開球練投時K到人，第二球才落進好球帶。蔡英文也曾在民進黨的競選影片「在地希望」中與嘉義的棒球小選手們練習拋接球，影片中丟球姿勢頗有架式。

蔡英文表示，重要目標就是在2020東京奧運取得最好的成績。（記者陳志曲攝）

蔡英文受邀為企業女子壘球聯賽開球。（記者陳志曲攝）

蔡英文受邀開球，在致詞時聽到球員大喊我愛妳，露出靦腆笑容。（記者陳志曲攝）

蔡英文投球。（記者蘇芳禾攝）

蔡英文和現場人士合影。（記者蘇芳禾攝）