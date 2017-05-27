2018北市長選戰民調 藍、綠最高支持度分別為...

在「台灣競爭力論壇」所做的民調中，現任市長柯文哲是民眾希望代表綠營參選2018年台北市長的首選。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-27 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕2018年台北市長選舉備受矚目，這次藍營要派誰出戰？綠營和現任市長柯文哲是否還會整合？都是外界關注的事情，「台灣競爭力論壇」昨發表最新民調，民調顯示，民眾被問及最希望誰代表國民黨和泛藍陣營參選時，如果是朱立倫出戰，支持度為30.3％，若是前立委丁守中支持度則是27.1％；若是泛綠陣營人選，則以柯文哲最高，支持度38％、台南市長賴清德則為25.5％、現任立委姚文智8.8％。

前親民黨立委、「台灣競爭力論壇」理事長龐建國分析，丁守中從馬英九、郝龍斌到連勝文，都主動或被動的退讓，如果他出來選，很可能可爭取到同情者的支持，且他可以「做好做滿」，但如果是朱立倫出來選，2020年他又有可能再戰總統，或是搭配吳敦義選副總統或出任行政院長，到時很可能又會換跑道。

這份民調由台灣競爭力論壇學會委託全國公信力民意調查公司進行，調查時間是5月22、23日，以電話訪問的方式進行調查，有效樣本共計1072份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99％。