李明哲被捕 法部要求中國官方通報現況

2017-05-27 01:15

〔記者項程鎮／台北報導〕中國昨晚宣布，已被拘禁超過兩個月的李明哲，遭中國檢方以「顛覆國家政權罪」逮捕，法務部今天凌晨發布新聞稿，表示昨晚分別電傳中國最高人民檢察院和公安部，要求基於兩岸共同打擊犯罪和司法互助協議精神，通報我方李明哲的現況。

法務部指出，李明哲和家人失聯超過2個月，家屬非常擔心他的安危，呼籲中國基於人道關懷，讓家屬探視，並能在本案調查完畢後釋放李明哲。

法務部也希望中國在調查李明哲案期間，應特別保障他選任辯護人的權利，同時應一併保障他的身體健康、人身安全和訴訟法上權益。