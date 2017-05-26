李明哲被控「顛覆國家政權罪」陸委會：無法認同

2017-05-26 22:59

〔記者施曉光／台北報導〕3月遭中國羈押至今的前民進黨黨工李明哲，先前始終下落不明，中國國台辦方面先前僅有說明他危害對岸國家安全活動，今日傳出進一步消息，根據新華社報導，國台辦發言人安峰山今日應詢指出，從對岸國家安全部門獲悉，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，經檢察機關批准，已於近日被湖南省安全機關依法逮捕。

對此，陸委會今晚回應表示，中國大陸有關部門完全沒有對外公布相關事證，以含混籠統聊聊數語交待了事，無法令全體台灣人民信服，也無法說服關注此案的國際社會，在中國大陸有關部門公布相關事證並提供應有權益保障前，對李明哲指控的任何罪名，我方均無法認同。

陸委會並嚴正重申要求中國大陸有關部門儘速公布本案具體事證、儘速同意家屬進行探視、儘速依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議進行通報，保障李明哲應有的司法權益，我政府仍將協助家屬赴陸探視，並提供一切必要的協助。

根據新華社的報導，安峰山表示，國家安全機關偵查查明，「2012年以來，李明哲頻繁進入大陸活動，與大陸有關人員勾結，制定行動綱領，建立非法組織，策劃、實施顛覆我國家政權的活動。」

安峰山並指出，「2017年3月19日，國家安全機關對進入大陸活動的李明哲依法採取強制措施。經審訊，李明哲等人對從事危害我國家安全活動供認不諱，司法機關將依法處理。」

李明哲案3月發生後，除台灣政府部門多次強烈表達立場，立法院院會通過決議嚴厲譴責抗議，非政府組織也在國際奔走尋求援救，引起國際社會高度關注，除了國際特赦組織發布全球緊急救援通告外，國際人權聯盟自4月5日起在網站上對李案發出緊急救援，督促中國保障李明哲家屬與律師的探望權利，在美國的台灣人公共事務會聯繫美國國會議員共同關注，還有海外台灣留學生前往中國使領館抗議漠視人身自由，前美國在台協會理事主席卜睿哲與司徒文等國際學者專家發表一封「給習近平的公開信」，要求保障李明哲人身安全，儘速釋放返回台灣。