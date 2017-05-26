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李明哲友人：李妻已說「不接受任何認罪訊息」

2017-05-26  23:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲失聯逾2個月，中國國台辦今晚宣稱李明哲涉犯「顛覆國家政權罪」遭逮捕，且李對從事危害國家安全的活動「供認不諱」。對此，朝野立委都對中方做法表達譴責，並呼籲政府設法解決；參與救援李明哲行動的文山社大校長鄭秀娟表示，李明哲的妻子李凈瑜已多次強調，不會接受任何認罪的訊息。

據《聯合新聞網》報導，參與救援李明哲行動的李明哲友人、文山社大校長鄭秀娟今晚受訪表示，他們才剛剛接獲相關消息，內部正在討論是否發出新聞稿回應，但李明哲的妻子李凈瑜先前已多次強調，所有關於李明哲認罪的訊息，她都不會接受。

另據《蘋果》即時新聞報導，朝野立委都對中方做法表達譴責。民進黨立委李俊俋表示，中方指控的罪名只是欲加之罪，台灣應該提出抗議，要求檢討司法互助協定；時代力量立委黃國昌批評，中共的做法是典型的押人取供、羅織罪名，抹黑手法無所不用其極，政府一定要硬起來；國民黨立委江啟臣也呼籲蔡政府盡快解決問題，不能再神隱。

社會民主黨也在臉書表示，所謂的「顛覆國家政權」是欲加之罪，中國的「煽動顛覆國家政權罪」長久以來被批評為政府用來箝制言論自由的工具，他們呼籲，民進黨政府應採取更強烈的立場與中國談判，要求中國政府立即釋放台灣公民李明哲。

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  • 李明哲友人表示，李明哲的妻子李凈瑜（見圖）已多次強調，不會接受任何認罪的訊息。（資料照，記者王藝菘攝）

    李明哲友人表示，李明哲的妻子李凈瑜（見圖）已多次強調，不會接受任何認罪的訊息。（資料照，記者王藝菘攝）

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