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廢清法三讀 有害事業廢棄物輸出將嚴管

2017-05-26  18:57

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今三讀通過「廢棄物清理法部分條文修正草案」，未來有害事業廢棄物應以在國內處理為原則，輸出地僅限於有妥善處理及再利用能力之國家、地區，違者最高可處新台幣1000萬元罰鍰；另，立法院也三讀通過「藥事法部分條文修正草案」，明訂西藥批發、輸出入業者，在購買、供應與運銷作業前，應符合西藥優良運銷準則。

據巴賽爾公約精神，有害事業廢棄物應盡量在本國處理，也應避免輸出至第三世界國家、地區，若不得不輸出處理，則應輸出至較先進國家，方能保證有害事業廢棄物獲妥適處理。為符此精神，三讀條文明訂有害事業廢棄物應以國內處理、再利用為原則。

據三讀條文規定，有害事業廢棄物之輸出，僅限於經濟合作暨發展組織會員國（OECD）、依據國際公約與我國簽署「有害廢棄物越境轉移雙邊協定」之國家，或其他經中央主管機關公告之國家、地區，且接受國應具有妥善處理及再利用能力。

若違反規定，可處新台幣6萬元以上、1000萬元以下之罰鍰，屆期未完成改善者按次處罰，若情節重大，得命其停工或停業。經三讀修正通過之條文，將在公布一年後施行，在此前已取得許可文件者，其有效期限將至原核准許可期限屆滿為止。

提案修法的民進黨立委吳玉琴表示，我國雖有立法限制國外輸入有害事業廢棄物，但未對輸出他國有同等嚴格把關，因此盼藉由本次修法，除提升循環經濟能量，也避免因此造成他國汙染，善盡地球公民責任。

有鑑於我國雖有嚴格立法限制國外輸入事業廢棄物，但國際公約及我國認為有害的事業廢棄物輸出，卻位採同樣嚴格把關，因此提出本次修正及配合罰則修正，判修法能讓循環經濟能量提升，也避免我國有害事業廢棄物輸出，造成污染事實，也善進地球公民責任，也希望我們到外國設廠是友善的輸出，而非污染輸出，希望能透過我國先進技術協助處理，而非造成無能力處理處造成污染

另，「藥事法部分條文修正草案」三讀條文，建立西藥運銷許可制度，並明訂西藥批發、輸出入業者，在購買與運銷等作業前，應符合西藥優良優良運銷準則，違者可處新台幣3萬元至200萬元罰鍰，條文同時授權衛生福利部，得分階段實施並訂定西藥優良運銷準則。

「管制藥品管理條例條例部分條文修正草案」三讀條文規定，對第一級、第二級管制藥品，必要時，衛福部食品藥物管理署得委託優良民間製造業者產製，若非食藥署委託之藥廠輸入、輸出、販賣第一、二級管制藥品，將處新台幣15萬元至75萬元以下罰鍰。

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  • 廢棄物清理法部分條文修正草案，將嚴管我國輸出他國有害事業廢棄物。（記者鄭鴻達攝）

    廢棄物清理法部分條文修正草案，將嚴管我國輸出他國有害事業廢棄物。（記者鄭鴻達攝）

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