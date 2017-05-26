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原民族語列國家語言 公文上看得到

2017-05-26  19:21

〔記者黃邦平／台北報導〕立法院今天三讀通過《原住民族語言發展法》，確立原住民族語言也擁有國家語言地位，全國55個原住民族鄉鎮市區的公文可使用族語與中文並列，此外，各縣市政府或原住民人口達1500人以上的鄉鎮市區公所都要設置族語推動員，學校的族語老師也將改為專任。

原民會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod表示，《原住民族語言發展法》是原住民族基本法的子法，延宕12年遲遲未完成立法，去年8月1日蔡英文總統向原住民族道歉時，特別列為重要優先法案之一，完成三讀，不僅宣示政府推動原住民族歷史正義及轉型正義的決心，也回應族人對族語權利保障的期待，是台灣原住民族語言權利保障的新里程碑。

《原住民族語言發展法》共30條條文，是自2005年《原住民族基本法》、2007年《原住民族傳統智慧創作保護條例》後，近10年來，政府對原住民族權利法制化所制定的第3部專法。

原民會說明，《原住民族語言發展法》包含幾項重要規範：

一、確立原住民族語言國家語言地位。
二、目前全國825位族語老師都是以鐘點費計薪、待遇偏低，今後將以專職聘任、支領月薪。
三、55個原住民族地區鄉、鎮、市、區公所公文書可採中文、族語雙語並列。
四、成立財團法人原住民族語言研究發展基金會，研發教材、教具、蒐集語文資料、分析政策。
五、新法施行3年後，公務員原民特考、公費留學都應具備族語能力認證；機關學校原住民保障名額應優先進用具族語能力者。
六、地方政府、原住民族地區及其他原住民人口達1500人的鄉、鎮、市、區公所，應設原住民族語言推廣人員，預估全國至少135名，政府將協助成立16族語推動組織。

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  • 原民會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod（右）認為，立法院三讀通過《原住民族語言發展法》草案，是台灣原住民族語言權利保障的新里程碑。（資料照，記者黃邦平攝）

    原民會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod（右）認為，立法院三讀通過《原住民族語言發展法》草案，是台灣原住民族語言權利保障的新里程碑。（資料照，記者黃邦平攝）

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