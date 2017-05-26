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質詢傅崐萁遭議員罵「賤」 劉曉玫按鈴控告

2017-05-26  18:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議員劉曉玫昨在議會，針對縣長傅崐萁司法官司、對媒體濫訴等議題提出質詢，質疑浪費納稅錢、限縮言論自由，結果休息時間，遭議員葉鯤璟公然在議場上對著劉曉玫罵「賤」、「低賤」；葉則認為劉質詢內容跟縣政無關，所以出言批評「低俗」，不是針對人，但劉認為受到侮辱，今天下午到花蓮地檢署按鈴控告葉涉嫌公然侮辱，葉表示坦然面對。

花蓮縣議會第18屆定期大會總質詢昨天進入最後一天議程，不在排定質詢名單的劉曉玫，向其他議員借用時間，在議長賴進坤同意下，起身發言，點名縣長傅崐萁上台備詢，30分鐘的質詢時間，跑火猛攻縣長過去內線交易的官司，同時質問縣長任內不斷對媒體提告，到底花了多少納稅錢？國民黨籍議員葉鯤璟、何禮臺先是起身質疑劉的發言權，賴說會後解釋，質詢繼續。

總質詢結束後，賴進坤說明，劉曉玫30分鐘的質詢時間，是向副議長張峻借用，符合規定，葉鯤璟仍不滿意，散會後再上前與賴爭論，又與劉曉玫爆發口角，批劉質詢耍小手段，情緒激昂對著劉大喊「玩這個太賤了」，隨後又改口「這太低賤」還強調了二次，還跟劉嗆聲「你去告我啊」劉曉玫認為自己的質詢的內容全部攸關公共利益、攸關縣政，質詢過程全部在縣議會網站都有紀錄。

劉曉玫今天下午就到地檢署控告葉鯤璟，她說，自己問政7年來，因為強力監督縣政，受到很多不同黨派的流言攻擊，過去她都不計較、從沒有提告過，昨天首次有人願意借她時間，卻在議事殿堂遭同樣為民意代表的議員以「賤」、「低賤」等字眼形容，不明白為何有那麼失控的舉動，不管是「護主心切」還是其他理由，議員也應以公共利益、監督政府為職責，她質詢內容都是跟公共利益有關，提告是要捍衛她背後代表的民意。

劉曉玫強調，昨質詢內容質疑傅崐萁對於合理監督縣政的媒體記者，和過去的謝深山、王慶豐、張福興等縣長比較，是告媒體最多次的縣長，但跟縣府要資料、要問「花蓮縣政府告媒體的件數、到底花多少民脂民膏」？完全要不到資料；若媒體有造假、不實當然該負起責任，但這10多件控告媒體的案子，「沒有半件獲得檢方起訴」她質疑縣長是對「不乖」的媒體濫訴，來限縮媒體言論自由造成寒蟬效應。

葉鯤璟受訪回應，確實與劉曉玫有口角，但強調官司是縣長擔任立委時的事情，與縣政無關，根本是人身攻擊，依照議事規則，主持的議長賴進坤應該即時制止，「低賤」一詞僅是針對劉無厘頭的問政風格，跟縣政無關的內容他解讀為「低俗」，不覺得有辱罵人的意味，但尊重劉曉玫提告的權益，他會坦然面對。葉鯤璟是花蓮壽豐地區連任三屆的議員，過去是國民黨籍，但去年因LED路燈採購弊案，一審遭新北地院判刑7年10月，目前為無黨籍。

被捲入風波的議長賴進坤說，議員質詢名單每天都會變來變去，昨天劉的質詢是向其他議員借時間，只要當事人同意，他無法干預。對議員問政，他的立場是，若粗言謾罵，無論是否涉及公益都不能接受，但劉理性問政，並未口出惡語，內容確實也有屬於公共領域的部分。

劉曉玫對葉鯤璟議員提告聲明稿：

這是我從政生涯二十年來，第一次對民意代表正式提告，我覺得很遺憾，孰可忍，孰不可忍，這不是我個人的問題，他所污辱的是我背後的民意；身為一個民意代表，我必須捍衛民意代表的監督權和監督的尊嚴。

自從我做民意代表以來，我一直克盡己職，自我要求，我也從來沒有做過跟政府部門有任何利益往來，身為議員，我們監督縣政，而議員也要被監督，這是理所當然，且合情合理。而為何葉議員可以用這個字眼「賤」形容我？ 我認為他是情緒失控，我再次問他：「為什麼？你再說一次？」他竟然連續說了三遍。

針對葉議員的部分，可能劉曉玫的總質詢不符合他的期待，做民意代表一直以來，劉議員在總質詢都是攸關公共利益，沒有個人私利；此次質詢，可能是涉及到傅崑萁縣長官司，以及用公帑告媒體造成的寒蟬效應敏感議題，可能不符合葉鯤璟議員期待，產生失控的行為，葉鯤璟議員竟然用「賤」的字眼來辱罵，我真的是感到非常遺憾。

我是肩負者民意來到議會質詢，這是辱罵我背後所代表的民意，孰可忍，孰不可忍，我只能提告，捍衛民意尊嚴。所有縣民、鄉親如果願意去看這個總質詢內容，這內容會在地方電視台、臉書、網路上一刀未剪，我質詢的內容哪一件事情不是關於公共利益，哪一件不是攸關民眾的？我從政以來清清白白乾乾淨淨，也願意被縣民來監督。

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  • 花蓮縣議員劉曉玫到花蓮地檢署控告議員葉鯤璟在議場上對她人身攻擊，公然侮辱。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議員劉曉玫到花蓮地檢署控告議員葉鯤璟在議場上對她人身攻擊，公然侮辱。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣議員葉鯤璟（右）和劉曉玫（左）昨天在質詢結束後，仍在議會起口角。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議員葉鯤璟（右）和劉曉玫（左）昨天在質詢結束後，仍在議會起口角。（記者花孟璟攝）

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