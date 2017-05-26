質詢傅崐萁遭議員罵「賤」 劉曉玫按鈴控告

2017-05-26 18:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議員劉曉玫昨在議會，針對縣長傅崐萁司法官司、對媒體濫訴等議題提出質詢，質疑浪費納稅錢、限縮言論自由，結果休息時間，遭議員葉鯤璟公然在議場上對著劉曉玫罵「賤」、「低賤」；葉則認為劉質詢內容跟縣政無關，所以出言批評「低俗」，不是針對人，但劉認為受到侮辱，今天下午到花蓮地檢署按鈴控告葉涉嫌公然侮辱，葉表示坦然面對。

花蓮縣議會第18屆定期大會總質詢昨天進入最後一天議程，不在排定質詢名單的劉曉玫，向其他議員借用時間，在議長賴進坤同意下，起身發言，點名縣長傅崐萁上台備詢，30分鐘的質詢時間，跑火猛攻縣長過去內線交易的官司，同時質問縣長任內不斷對媒體提告，到底花了多少納稅錢？國民黨籍議員葉鯤璟、何禮臺先是起身質疑劉的發言權，賴說會後解釋，質詢繼續。

總質詢結束後，賴進坤說明，劉曉玫30分鐘的質詢時間，是向副議長張峻借用，符合規定，葉鯤璟仍不滿意，散會後再上前與賴爭論，又與劉曉玫爆發口角，批劉質詢耍小手段，情緒激昂對著劉大喊「玩這個太賤了」，隨後又改口「這太低賤」還強調了二次，還跟劉嗆聲「你去告我啊」劉曉玫認為自己的質詢的內容全部攸關公共利益、攸關縣政，質詢過程全部在縣議會網站都有紀錄。

劉曉玫今天下午就到地檢署控告葉鯤璟，她說，自己問政7年來，因為強力監督縣政，受到很多不同黨派的流言攻擊，過去她都不計較、從沒有提告過，昨天首次有人願意借她時間，卻在議事殿堂遭同樣為民意代表的議員以「賤」、「低賤」等字眼形容，不明白為何有那麼失控的舉動，不管是「護主心切」還是其他理由，議員也應以公共利益、監督政府為職責，她質詢內容都是跟公共利益有關，提告是要捍衛她背後代表的民意。

劉曉玫強調，昨質詢內容質疑傅崐萁對於合理監督縣政的媒體記者，和過去的謝深山、王慶豐、張福興等縣長比較，是告媒體最多次的縣長，但跟縣府要資料、要問「花蓮縣政府告媒體的件數、到底花多少民脂民膏」？完全要不到資料；若媒體有造假、不實當然該負起責任，但這10多件控告媒體的案子，「沒有半件獲得檢方起訴」她質疑縣長是對「不乖」的媒體濫訴，來限縮媒體言論自由造成寒蟬效應。

葉鯤璟受訪回應，確實與劉曉玫有口角，但強調官司是縣長擔任立委時的事情，與縣政無關，根本是人身攻擊，依照議事規則，主持的議長賴進坤應該即時制止，「低賤」一詞僅是針對劉無厘頭的問政風格，跟縣政無關的內容他解讀為「低俗」，不覺得有辱罵人的意味，但尊重劉曉玫提告的權益，他會坦然面對。葉鯤璟是花蓮壽豐地區連任三屆的議員，過去是國民黨籍，但去年因LED路燈採購弊案，一審遭新北地院判刑7年10月，目前為無黨籍。

被捲入風波的議長賴進坤說，議員質詢名單每天都會變來變去，昨天劉的質詢是向其他議員借時間，只要當事人同意，他無法干預。對議員問政，他的立場是，若粗言謾罵，無論是否涉及公益都不能接受，但劉理性問政，並未口出惡語，內容確實也有屬於公共領域的部分。

劉曉玫對葉鯤璟議員提告聲明稿：

這是我從政生涯二十年來，第一次對民意代表正式提告，我覺得很遺憾，孰可忍，孰不可忍，這不是我個人的問題，他所污辱的是我背後的民意；身為一個民意代表，我必須捍衛民意代表的監督權和監督的尊嚴。

自從我做民意代表以來，我一直克盡己職，自我要求，我也從來沒有做過跟政府部門有任何利益往來，身為議員，我們監督縣政，而議員也要被監督，這是理所當然，且合情合理。而為何葉議員可以用這個字眼「賤」形容我？ 我認為他是情緒失控，我再次問他：「為什麼？你再說一次？」他竟然連續說了三遍。

針對葉議員的部分，可能劉曉玫的總質詢不符合他的期待，做民意代表一直以來，劉議員在總質詢都是攸關公共利益，沒有個人私利；此次質詢，可能是涉及到傅崑萁縣長官司，以及用公帑告媒體造成的寒蟬效應敏感議題，可能不符合葉鯤璟議員期待，產生失控的行為，葉鯤璟議員竟然用「賤」的字眼來辱罵，我真的是感到非常遺憾。

我是肩負者民意來到議會質詢，這是辱罵我背後所代表的民意，孰可忍，孰不可忍，我只能提告，捍衛民意尊嚴。所有縣民、鄉親如果願意去看這個總質詢內容，這內容會在地方電視台、臉書、網路上一刀未剪，我質詢的內容哪一件事情不是關於公共利益，哪一件不是攸關民眾的？我從政以來清清白白乾乾淨淨，也願意被縣民來監督。

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