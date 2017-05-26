| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

立委籲開放民眾查狼師 教育部：有待討論

2017-05-26  18:56

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今三讀通過俗稱「狼師條款」的補習及進修教育法第9條修正條文，要求補教實名制，不過針對未來是否開放民眾也能查詢「狼師」名單，教育部並未鬆口。

才女作家林奕含於上月27日自殺身亡，引發社會各界撻伐「狼師」，立院今三讀通過「補習及進修教育法第九條修正草案」，增訂「防狼師條款」，並嚴格執行「實名制」。

《中央社》報導，針對許多立委要求教育部研擬，讓一般民眾也能上網查詢「狼師」名單，教育部終身教育司長黃月麗表示，目前規劃在查詢專區建置完成後，查詢權限僅開放到縣市層級，補教業者在聘用教師前，需先向縣市政府主管單位申請，並由公務人員進入系統查詢，因為牽涉到個資法中。黃月麗指出，目前比較有可能的是開放法律上的「利害關係人」向縣市政府查詢，但是否適合開放給民眾，仍有待討論。

黃月麗提到，立院今三讀通過後，立院預計下月2日召集縣市政府、補教業者代表討論後續細節，預計最晚在今年9月底，就能在「全國不適任教育人員通報及查詢系統」中，完成建置「短期補習班不適任人員專區」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 針對許多立委要求讓一般民眾也能上網查詢「狼師」名單，教育部終身教育司長黃月麗（見圖）表示，目前比較有可能的是開放法律上的「利害關係人」向縣市政府查詢。（資料照，記者吳柏軒攝）

    針對許多立委要求讓一般民眾也能上網查詢「狼師」名單，教育部終身教育司長黃月麗（見圖）表示，目前比較有可能的是開放法律上的「利害關係人」向縣市政府查詢。（資料照，記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 補習班狼師 實名制 教育部 狼師 狼師案 狼師條款 補教實名制 補教狼師 補習班 補習班實名制
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：立委籲開放民眾查狼師 教育部：有待討論


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.