立委籲開放民眾查狼師 教育部：有待討論

2017-05-26 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今三讀通過俗稱「狼師條款」的補習及進修教育法第9條修正條文，要求補教實名制，不過針對未來是否開放民眾也能查詢「狼師」名單，教育部並未鬆口。

才女作家林奕含於上月27日自殺身亡，引發社會各界撻伐「狼師」，立院今三讀通過「補習及進修教育法第九條修正草案」，增訂「防狼師條款」，並嚴格執行「實名制」。

《中央社》報導，針對許多立委要求教育部研擬，讓一般民眾也能上網查詢「狼師」名單，教育部終身教育司長黃月麗表示，目前規劃在查詢專區建置完成後，查詢權限僅開放到縣市層級，補教業者在聘用教師前，需先向縣市政府主管單位申請，並由公務人員進入系統查詢，因為牽涉到個資法中。黃月麗指出，目前比較有可能的是開放法律上的「利害關係人」向縣市政府查詢，但是否適合開放給民眾，仍有待討論。

黃月麗提到，立院今三讀通過後，立院預計下月2日召集縣市政府、補教業者代表討論後續細節，預計最晚在今年9月底，就能在「全國不適任教育人員通報及查詢系統」中，完成建置「短期補習班不適任人員專區」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980