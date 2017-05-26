體育改革再等等？ 親民黨提案「國體法」拉回協商

2017-05-26 17:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為改革單項體育協會等體壇亂象，立法院原定三讀「國民體育法部分條文修正草案」，後因親民黨團提案交付朝野協商未獲通過。親民黨團解釋，草案條文將「中華奧會」字眼改為「國家奧會」徒增困擾，恐因此讓選手喪失參與國際賽事機會；時代力量則反批，先前親民黨都沒表達異議，突阻擋修法令人費解。

為改革長年積習已久的各體育單項協會等造成的體壇亂象，教育及文化委員會朝野立委提出「國民體育法部分條文修正草案」修法，原定今日三讀於院會通過該修正草案，但在立法院長蘇嘉全宣讀此條文時，表示因親民黨黨團提案，因此該案將交付朝野協商。

親民黨團發新聞稿指出，本次修法主要是要改革單項協會及加強照顧選手，黨團也針對此版本與朝野各黨討論，若是對此二方面修法，都會尊重協商結果，但草案第五章對中華奧會的法人地位部分，有提案將「中華奧會」改為「國家奧會」，讓本次修法複雜化。

親民黨團指出，體育署事後雖強調，該修正不會涉及中華奧會更名或原有權益損失，但何必多此一舉、無事生波，若有國家想藉機消滅中華奧會，可聲稱「中華民國自己都修法把中華奧會幹掉了」，若特意去修法，豈非讓原本已經險峻至極的中華奧會徒增風險與困擾。

親民黨團說，體育署認為此文字修改是早該做的事，但為何要等到5月3日審查時，才靈光乍現、突襲式修改？若照此版本通過，且強調是國內法，說與奧林匹克憲章規定無違背，若未來哪天因此造成我國運動選手在國際賽場受打壓甚至無法參賽，要由誰負責？

親民黨團強調，希望朝野各黨能再坐下來好好討論，充分評估各種風險與利弊後再行定奪，改革雖迫在眉睫，但絕不能因小失大，無端摻無關之文字修正，而導致整個修法美意遭扭曲。

時代力量立委林昶佐發新聞稿反批，教育及文化委員會為此次修法開許多次會，都未見親民黨立委出席，最後決議無須黨團協商，但親民黨團最後突然杯葛拉下協商，讓他滿臉問號，奧會正式名稱並非以我國法律定死，而是依國際奧會及「我國奧會」協議。

林昶佐說，為免每次名稱變更都得配合修改國內法，法條用語不宜硬性指定正式名稱，黨團去年付委的草案，即建請以中性的「我國奧會」定之，親民黨從未對此表達異議，如今突以此為由阻擋修法，令人費解，體育改革不容停止，呼籲立法院在臨時會排審並三讀。