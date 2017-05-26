名嘴批鄭文燦讓機捷冷清 桃捷舉7項重點回嗆

2017-05-26 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目名嘴黃智賢今天在臉書上PO文批桃園機場捷運，「為什麼搭的人很冷清？冷清只是結果，冷清的原因，是桃園市長的私心造成的」。黃智賢長篇大論寫了3600多字，稱前總統李登輝到前總統陳水扁到桃園市長鄭文燦，都把機捷當成資源玩，還批機捷是由中央，雙北、桃園都一起出錢的，「但桃園出錢出力都算最少」，她也認為鄭文燦玩工程瑕疵，玩通車日期，最後還用火車、高鐵和北捷的票價來舉例，批機捷成為「台灣最貴的交通運輸工具」。

對此，桃園捷運公司舉了7項重點回嗆，強調平均日運量高於營運前評估1萬人，且桃園佔股超過64%，比例為台北、新北等三都中最高的，而推出之5折團體定期票，或6折、65折、7折通勤定期票為國內捷運同業間折扣最低優惠，更表示「為機捷營運需要很多汗水，請個別人士少一點口水」。

桃園捷運公司回嗆黃智賢7項重點：

一、機場捷運通車前經顧問公司評估，運量為4.6萬人次，營運後目前平均日運量約為5.6萬人次，較預估高出約1萬人次運量。此為科學評估數據，個別冷清說法為個人有目的性操弄詞語，缺乏客觀參考意義。

二、黃女士指機捷是「北市、新北、桃園都出了錢，但桃園出錢出力最少」，說法並非事實，桃園佔股超過64%，比例為三都中最高，誰出錢出力最多，此為數學問題，盼個別政治語言勿偏離常識。

三、黃女士說直達車、普通車票價一樣，是全球怪事。在此舉例，台灣高鐵台北到左營站，不分多站停的慢車，或跳站停的快車，跟機捷一樣都是採單一票價，並非怪事。因此，單一票價，在馬總統執政時期，即已透過交通部協調確定。

四、桃捷公司推出之5折團體定期票，或6折、65折、7折通勤定期票為國內捷運同業間折扣最低優惠，計價方式是優於高鐵30天計價的月票制，桃捷只採計上班日21天，其餘9天（ 休假日 ）免費搭乘。此外，台灣軌道業通勤票包含台鐵、高鐵的月票等，旅客使用設計辦法都與桃捷一致，此為旅客通勤適用已久之市場機制，不知黃女士所說的苛刻是月票辦法？還是政治口水？

五、機場捷運票價天花板訂為160元，是比照國內北高捷同業所設定的最高運價上限，例如北捷木柵線等都是如此。目的在於鼓勵乘客長途搭乘，以增加搭乘意願和運量。票價天花板上限作法，不管從台北往桃園方向搭，或從桃園往台北方向搭，價格公平一致，坐長距離的，不一定是桃園人。北北桃民眾均同樣享受，無法獨厚桃園市民。

六、機場捷運3月通車後預估今年度虧損約為1億7千萬，但僅廣告收益評估可進帳達7千萬，因此通車後今年度應為小額微幅虧損。必須強調的是，17億餘的虧損為2017年3月通車前，工程延宕等因素所造成，並非通車營運後。

七、桃園不會永遠是民進黨執政，新北也不會永遠是國民黨執政，機場捷運是不分藍綠，歷屆政府中央與地方一起攜手打造，為全台灣各地國人出國、上下班、旅遊服務的交通運輸線。

黃智賢臉書全文：