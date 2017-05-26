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「師培法」三讀 未來先教檢再實習

2017-05-26  16:48

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今三讀通過「師資培育法修正草案」，現行師資養成將從現行的「先實習再教檢」，改為「先教檢再實習」，避免未通過教檢者白花時間實習；另，修法也規定通過教師資格檢定考試者，若到偏遠、海外學校代理或代課2學年以上，可抵免半年實習，取得教師資格。

過去有志當老師的年輕學子，若想取得教師資格，須先在大學修習教育學程取得學分，畢業後再到學校教育實習半年，接著參加教育部主辦之教師資格檢定，以通過考試取得教師資格，最後再到各縣市學校參與教師甄試，若獲錄取才能進入該校從事教職。

本次三讀的「師資培育法修正草案」規定，將過去「先實習再教檢」修正為「先教檢再實習」，避免有師培生在花時間參與教育實習半年後，因未通過教檢而浪費時間與金錢，卻仍未取得教師資格；但未來實習時，教育部認定其仍為學生身分，將不會給予每月津貼。

為鼓勵年輕教師赴偏遠或海外學校教學，三讀條文也規定，在通過教檢後的7年內，若前往上述地區學校代理或代課2學年以上，或每年連續任教3個月以上，累計滿2年者，即可抵免修習半年的教育實習，以取得教師資格。

提案的國民黨立委柯志恩指出，本次修法是與時俱進的重要里程碑，除了可以讓有志於教學工作者，能避免因未通過教檢，而讓半年的實習白忙一場，且修訂可抵免實習的規定，可增加教師前往偏遠、海外學校任教甚至留任的意願。

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  • 立法院今三讀通過「師資培育法修正草案」，現行師資養成將從現行的「先實習再教檢」，改為「先教檢再實習」，避免未通過教檢者白花時間實習。圖為教甄場景。（資料照，記者俞肇福攝）

    立法院今三讀通過「師資培育法修正草案」，現行師資養成將從現行的「先實習再教檢」，改為「先教檢再實習」，避免未通過教檢者白花時間實習。圖為教甄場景。（資料照，記者俞肇福攝）

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相關關鍵字： 三讀 實習 師培法 師資培育 教檢
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