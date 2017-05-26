傅崐萁再出招 贈送台北市議會30台斤大西瓜

2017-05-26 15:17

〔記者何世昌、黃建豪／台北報導〕花蓮縣長傅崑萁參選台北市長傳言不斷，今年4月起先後贈送台北市議會箭筍、招待里長赴花蓮旅遊；今早再贈台北市議會及台北市里長重達30台斤的大西瓜。民進黨市議員簡舒培酸，傅利用資源行銷縣內農產，並增加在台北市能見度，真是一兼二顧！

今年3月傳出花蓮縣長傅崐萁打算北上挑戰台北市長，消息未獲證實；但四月傅透過快遞寄贈台北市議會員箭筍，此舉被解讀是為參選試水溫、搏感情。

不僅如此，富豪旅行社5月初招待台北市里長搭乘立榮航空飛往花蓮一日遊，安排太魯閣國家公園、七星潭、玉石博物館、海洋深層水博物館等景點；且當天安排里長到花蓮福容飯店與傅崑萁餐敘。

適逢端午連假，傅崑萁昨再贈台北市議會全體議員，一人一箱重達30台斤的西瓜；另傳台北市里長也有收到。由於傅崑萁動作頻頻，部分議員已見怪不怪，但仍引發討論。

民進黨市議員簡舒培今早發臉書指，繼箭筍後，又收到來自花蓮的大西瓜！傅崐萁縣長果然名不虛傳，利用資源行銷縣內農產，並增加在台北市能見度，一兼二顧「摸蜆仔兼洗褲」。

台北市長柯文哲也被問及西瓜一事；但柯表示，還沒收到西瓜，並祝大家端午節快樂。

送西瓜一舉令外界議論紛紛。花蓮縣事後也發出採訪通知，指傅崐萁明天下午3點將到台北市「希望廣場」假日農民市集行銷花蓮大西瓜。