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原語發展法三讀 原住民族語訂為國家語言

2017-05-26  14:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為搶救及保存瀕危南島語言，立法院今日三讀通過「原住民族語言發展法」，訂定原民語為國家語言，立法讓族語教師專職化，新法上路3年後，參加原民特考應取得原民語言認證。

民進黨立委谷辣斯‧尤達卡指出，「這是歷史性一刻」，語言是原住民身分，過去在社會上講原語被當成方言，如今訂為國家語言，不僅讓語言可以永續保存，也讓原住民族認同不會迷失。

根據條文，直轄市及縣、市政府、原住民地區及原住民人口1500人以上非原住民地區的鄉鎮市區公所，應設置專職原語推廣人員。

原民會應訂定原民語發展政策，優先復振瀕危語言，建置原住民族語言資料庫，須辦理原住民族語言能力認證，並免徵規費。

該法也規定，原住民族地區的政府機構、學校及公營事業機構，得以地方通行語書寫公文書。另外，在原民區的大眾運輸工具及場站，應增加原民語播音。

為讓原語永續發展，學校應依課綱規定，提供原民語言課程，並鼓勵原住民族語言進行教學；政府捐助的原視及廣播，應製作族語節目，比例不得低於該機構總時數的50％。

本法施行3年後，原住民參與公務人員特種考試原民特考、公費留學考試，應取得原住民族語言能力認證。政府機關依原住民族工作權保障法進用人員時，應優先僱用具原住民族語言能力者。

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  • 立法院今日三讀通過「原住民族語言發展法」，待新法公布實施後，原民語正式成為國家語言之一。（資料照，記者翁聿煌攝）

    立法院今日三讀通過「原住民族語言發展法」，待新法公布實施後，原民語正式成為國家語言之一。（資料照，記者翁聿煌攝）

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