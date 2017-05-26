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水道頭下黃金雨 阿勃勒開花居民驚艷

2017-05-26  13:09

〔記者陳燦坤／雲林報導〕水道頭公園成排路樹最近不僅長出長達50公分的豆莢，在落葉過後，枝椏開出一朵朵金黃色花卉隨風搖曳，初夏一陣微風吹過，如同下起黃金雨般，金黃色花朵散落一地，當地居民剛開始對縣府文化處植栽、綠化認為相當尋常，直到現在目睹這麼夢幻景象才感到驚喜。

鎮公所表示，根據植物專家研究，阿勃勒為觀賞植物，習性是先落葉再開花，預估下個月將進入花卉盛開期，花海將變得更加燦爛，明天起正好是端午佳節連續假期，民眾可攜伴前來欣賞黃金雨。

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  • 北港水道頭公園成排阿勃勒綻放金黃色花朵。（記者陳燦坤攝）

    北港水道頭公園成排阿勃勒綻放金黃色花朵。（記者陳燦坤攝）

  • 下過黃金雨的水道路公園，人行道鋪滿金黃色花瓣。（記者陳燦坤攝）

    下過黃金雨的水道路公園，人行道鋪滿金黃色花瓣。（記者陳燦坤攝）

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