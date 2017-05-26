綠：國民黨逼迫地主 每坪5元賤賣土地

2017-05-26 12:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨黨主席當選人吳敦義今天上午召開記者會，說明自己對同婚修法立場，民進黨也召開記者會叫陣，除了強攻吳敦義同婚議題轉彎，也質疑國民黨培訓黨內人才的「國發院」用地是強取豪奪人民財產，逼迫地主葉中川先生以每坪5元的價格賤賣土地，呼籲吳敦義就任後主動處理不當黨產，別再繼續擁抱不「義」之財。

黨產處理委員會日前公佈調查資料，披露國民黨國發院前中興山莊院區土地疑似不當取得財產案，民進黨發言人阮昭雄、張志豪與吳沛憶今（26）日召開記者會。阮昭雄表示，國發院案明顯是國民黨以不相當之對價，在威權體制下強奪人民土地，準國民黨主席吳敦義應主動出面說明，就任後是否還要繼續擁抱不義之財？

阮昭雄表示，國發院是國民黨成立用以培訓黨內人才的最高機構，先是未付租金，再用「請喝茶」的威權方式逼迫地主葉中川先生賤賣土地，難道國民黨培訓人才需要強奪民眾土地？讓國民黨黨工在民眾的血汗中培育而成嗎？國民黨的菁英踐踏人民財產，能心安嗎？追討不當黨產已經是全民共識。

吳沛憶指出，國發院案是民眾葉頌仁先生替其父葉中川陳情，國發院前中興山莊的院區土地原為葉中川所有，雖然葉家過去與國發院前身「革實院」有訂立租約，但民國45年時，革實院未經葉家同意，擅自轉租給國民黨中央委員會，沒簽立租約外，更長期未繳租金。根據當事人的陳情，國民黨強壓地主簽約，總金額19萬1100元，換算下來每坪只有5元，就算是以當時的地價和物價來看，還是非常便宜。

「國民黨到底是政黨還是自耕農？」張志豪諷刺，國民黨占用民眾農地蓋辦公機關帶頭違法，以賤價強奪後自行變更為機關用地，2005年還將此地售給建設公司從中獲利，葉家陳情了五十餘年，甚至提出民事訴訟，雖因為舉證責任問題而敗訴定讞。所幸在黨產條例施行後，政黨以無償或不相當對價自人民取得的不當財產應予返還，為人民開啟了權利救濟的新希望。黨產委員會成立後有新調查，相信很多東西還沒披露，呼籲國民黨積極配合調查。