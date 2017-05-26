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舉SARS危機處理 陳建仁：全球防疫不應獨漏台灣

2017-05-26  12:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕副總統陳建仁今天上午出席「2017亞太區域秩序國際研討會」時，再次談及台灣2003年面對SARS危機的處理過程，並強調世界衛生組織把台灣隔離在全球防疫之外，未邀請台灣出席今年的世界衛生大會，無論是任何理由，對全球醫療防疫都「非常危險」。陳建仁說，面對全球威脅，全世界國家都應該互相合作。

陳建仁上午出席「2017亞太區域秩序國際研討會」開幕致詞，研討會邀請來自全球數十個國家的頂尖學者共同與會，陳建仁特別向在場學者喊話，提及台灣過去面對的SARS威脅，即便台灣當時不是WHO會員，還是盡自己所能，將資料與個案提供給世界衛生組織，向全世界分享台灣在經驗中獲得的資訊。

陳建仁說，世界因人員與貨物快速流通被串聯在一起，任何地區的疫情爆發，都可能影響世界任何一個地方的人民，因此將台灣從世界醫療體系中區隔是「非常不智也非常不利」。陳建仁強調，為了面對此類威脅，世界需要彼此互相合作、分享資訊，盼研討會能透過交流，在外交與政治上找出可能解決之道。

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  • 副總統陳建仁今出席研討會開幕致詞提到，未邀請台灣出席今年的世界衛生大會，無論是任何理由，對全球醫療防疫都「非常危險」。（資料照，記者林正堃攝）

    副總統陳建仁今出席研討會開幕致詞提到，未邀請台灣出席今年的世界衛生大會，無論是任何理由，對全球醫療防疫都「非常危險」。（資料照，記者林正堃攝）

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