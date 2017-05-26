傅崐萁送西瓜拉攏議會 柯P：我祝大家端午節愉快...

2017-05-26 12:40

〔記者黃建豪／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁明年任期將滿，今年3月起傳出參選台北市長後，拉攏地方議員、里長動作頻繁。面對傅崐萁花招百出，台北市長柯文哲今天上午被問到端午節會有什麼表示時，僅稱：「祝大家端午節愉快。」語畢還尷尬呵呵笑了幾聲。

傅崐萁從4月送台北市各里長劍筍、邀請37名台北市里長到花蓮參訪，到昨宅配花蓮盛產的大西瓜送禮給台北市議會各議員，作為端午節禮物，可見對經營台北市地方關係相當用心。

柯文哲上午出席奇岩公宅動土儀式後受訪，被問及傅崐萁送西瓜一事時，柯僅說：「我不知道，我還沒收到。」媒體追問端午節會有什麼表示，柯文哲躊躇一下後說：「這個...祝大家端午節愉快，呵呵呵。」