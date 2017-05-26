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火拚議會賭局長官位？ 柯：現在不准做一半落跑

2017-05-26  12:06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府本想在6月30日推行全面容積代金制，讓公共設施保留地主，拿公保地換容積的容積移轉制走入歷史，卻遭台北市議會藍綠議員聯手表決阻擋。傳台北市長柯文哲有意賭上都市發展局長林洲民烏紗帽和議會上演表決大戰。但柯文哲上午否認此說法，說以前每個局長都說幹不好就跑掉，現在不可以，要做完才可以跑掉。

面對容積代金制與議會意見相左。本報報導，柯文哲昨主持晨會，除確認「三個百分百」替代方案外，也賭上都發局長林洲民的烏紗帽，將市府覆議案做為因應選項之一，恐與議會「火車對撞」上演表決大戰。

但柯文哲今天上午出席奇岩公宅動土儀式後受訪時，說「這個我已經學乖了，以前常常每個局長都說幹不好就跑掉，現在不可以，要做完才可以跑掉，哪有那麼好康，每個都做一半就落跑。」

至於何時提出容積代金制新方案。柯文哲也說，市府本來是要在6月1日提出方案，8、9日舉辦論壇，但被議會突襲在5月24日通過表決後，後來想想，他們當時把時間故意往後移，也是要壓縮那個討論時間，只能說那個是各懷鬼胎。

柯文哲表示，這個問題終究要解決，還是按照計畫，開說明會、公聽會，要給社會討論看看，因為通常市府收到議會的公文後，有30天可以提覆議，所以還是在盡快趕快把這個問題作完整的思考，最主要還是要跟社會說明，了解社會意見如何。

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  • 台北市長柯文哲（中）26日出席北投區奇岩公共住宅統包工程開工祈福典禮，並與副市長林欽榮（左二）、都發局長林洲民（左）、立委吳思瑤（右二）、市議員林世宗（右）等進行祈福、動土儀式。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（中）26日出席北投區奇岩公共住宅統包工程開工祈福典禮，並與副市長林欽榮（左二）、都發局長林洲民（左）、立委吳思瑤（右二）、市議員林世宗（右）等進行祈福、動土儀式。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲今天上午出席奇岩公宅動土儀式。（記者黃建豪攝）

    台北市長柯文哲今天上午出席奇岩公宅動土儀式。（記者黃建豪攝）

  • 台北市長柯文哲（中）26日出席北投區奇岩公共住宅統包工程開工祈福典禮，並與副市長林欽榮（後左）、都發局長林洲民（後右）等進行祈福、動土儀式。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（中）26日出席北投區奇岩公共住宅統包工程開工祈福典禮，並與副市長林欽榮（後左）、都發局長林洲民（後右）等進行祈福、動土儀式。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲26日出席北投區奇岩公共住宅統包工程開工祈福典禮，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲26日出席北投區奇岩公共住宅統包工程開工祈福典禮，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

  • 傳台北市長柯文哲有意賭上都市發展局長林洲民（圖中）烏紗帽和議會上演表決大戰。（記者黃建豪攝）

    傳台北市長柯文哲有意賭上都市發展局長林洲民（圖中）烏紗帽和議會上演表決大戰。（記者黃建豪攝）

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相關關鍵字： 全代金制 公共設施保留地 容積移轉
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