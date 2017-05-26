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總統府宣布 學者蔡明彥接任國安會副秘書長

2017-05-26  12:03

〔記者李欣芳／台北報導〕國安會副秘書長在曾厚仁3月派駐比利時兼任歐盟代表後，遺缺確定由中興大學國際政治所教授蔡明彥接任，負責國際事務相關領域，熟悉台日與台美二軌對話，總統府發言人黃重諺今天上午對外宣布這項人事案，蔡明彥將在6月5日到任。

國安會秘書長日前由首席諮詢委員嚴德發接任，原任秘書長的吳釗燮則轉任總統府秘書長。由於嚴德發負責國安會下一階段的軍務革新及國安戰略，因此，國安會3位副秘書長，在陳俊麟和陳文政均負責國土安全及軍事戰略，剩下的國安會副秘書長的空缺，則以國際事務專業來考量。

黃重諺說，蔡明彥是英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，返國後任教於中興大學國際政治所，在教學領域有相當傑出表現，長期擔任政府諮詢顧問，在相關領域提供專業幫助，與政府部門有良好的互動。

黃重諺表示，尤其蔡明彥長期參與台日與台美二軌對話，對國際關係、外交與軍事戰略、區域安全的維持保障，都有實際、全面且長期的參與，這些都有助於國安會現階段任務，包括推動軍務革新、保障國土安全，維持區域穩定，期待他的學識與實務經驗，協助總統決策，並且注意部會的協調與統合運作。

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  • 總統府發言人黃重諺宣布，國安會副秘書長遺缺確定由中興大學國際政治所教授蔡明彥（見圖）接任。（資料照，記者廖振輝攝）

    總統府發言人黃重諺宣布，國安會副秘書長遺缺確定由中興大學國際政治所教授蔡明彥（見圖）接任。（資料照，記者廖振輝攝）

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