同婚案入臨時會議程？ 蘇嘉全：待朝野協商

2017-05-26 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕大法官24日做出釋字第748號，認定《民法》未保障同志婚姻違憲。然而，立院今進行本會期最後一次院會，勢必來不及處理同婚法案，是否納入臨時會討論，成為眾人關注的焦點。對此，立法院長蘇嘉全表示，這有待朝野黨團協商，才能決定。

綜合媒體報導，蘇嘉全今受訪時指出，臨時會一般都列較具急迫性的案件，什麼都可放，但仍須經過朝野黨團協商後，才能決定要放哪些案子。

蘇嘉全也提到，大法官已做出解釋，無論修法或立法，兩年內一定要依據大法官的解釋令處理，至於另立專法，還是直接修改《民法》，尊重立委們的決定。