傳女武官被性騷 總統府啟動調查

2017-05-26 11:41

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文的女武官陳月芳上校被內衛隨扈楊文志少校騷擾，楊疑以LINE傳不雅照與文字，甚至在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，讓陳女感到不舒服，針對這起疑似性騷擾案，總統府今天上午表明，府的性平會已啟動調查。

總統府發言人黃重諺今天上午召開時事議題說明會，被詢及蔡總統知悉此事後是否有所指示？黃重諺僅說，每天輿情都有向總統報告，這件事就依法辦理。

據了解，陳月芳四月底向侍衛長劉志斌投訴，楊文志的行為讓她有不舒服感覺，她覺得被騷擾，結果劉志斌未即時依程序受理職場性騷擾投訴案件處理，反而直接將楊文志調往特勤中心，遭內部質疑有袒護楊文志之嫌。

不過，楊文志認為此事非如陳月芳所言，劉志斌未給他說明機會就直接將他先調離總統府侍衛室，對他聲譽造成嚴重影響，處置對他不公平。因雙方說法不一，目前案件演變為各說各話。

目前傳出總統府已完成行政調查，由府的性平會實際展開調查，黃重諺上午表示，等相關調查釐清後，總統府會再進一步對外說明。