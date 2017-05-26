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總統女府武官傳遭性騷 府：依照法律規定處理
2017-05-26 11:26
〔即時新聞／綜合報導〕總統府首位女武官陳月芳上校，疑似被總統蔡英文的內衛隨扈楊文志少校，以LINE傳不雅照片與文字性騷擾。總統府發言人黃重諺今日表示，目前已依照法律規定的相關程序在進行。
據《TVBS》報導，黃重諺指出，這件事是近期發生的，至於是否為女性當事人親自提報此事？黃重諺強調依照性騷擾防治法規定，就是向單位長官提出報告後便啟動相關程序，如果當事人願意，就會展開性平機制，而目前相關程序都已在進行中。
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