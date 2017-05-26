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立院本會期最後院會 藍委：國民黨是最溫暖的政黨

2017-05-26  11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今日為立法院第九屆第三會期最後一次的院會，立法院國民黨團連續數週來杯葛議事進行，黨團書記長王育敏今日強調，國民黨是扮演強而有力監督角色，非無厘頭杯葛；藍委張麗善則說，國民黨是最溫暖的政黨。

王育敏表示，國民黨團對於「前瞻基礎建設特別條例」採用最高強度抗爭，未來臨時會一定做最強力的監督，執政黨要能聽進民意，此外，今日院會討論事項黨團共提17案，希望執政黨能夠接受。

王育敏說，國民黨團提「補習及進修教育法第九條條文修正草案」等17項法案列入今日討論事項，此為社會矚目的狼師條款，國民黨對真正重大的民生法案會支持，但前瞻法案絕對強力杯葛。

國民黨立委柯志恩提及，林奕含事件層次多元，修法可讓補習班教師不能用匿名方法授課，更要提出良民證，外國教師來台授課中也須檢附良民證，該法可杜絕狼師再度出現。

國民黨立委張麗善說，「國民黨是最溫暖的政黨」，希望「殯葬管理條例部分條文修正草案」今日能順利三讀，此攸關全國16萬戶低收入戶死後可以免費使用公立納骨塔，讓老有所終、死有安心。

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  • 立院國民黨團書記長王育敏（右二）今日強調，國民黨對議事攻防非無厘頭杯葛；藍委張麗善（左一）指國民黨是最溫暖的政黨。（記者陳鈺馥攝）

    立院國民黨團書記長王育敏（右二）今日強調，國民黨對議事攻防非無厘頭杯葛；藍委張麗善（左一）指國民黨是最溫暖的政黨。（記者陳鈺馥攝）

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