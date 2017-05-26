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同婚修法? 林全:召集相關部會研商

2017-05-26  10:49

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院長林全今天上午參加中華民國警察之友總會及警政署舉行的「2017新世代反毒反詐騙策略論壇」，面對媒體詢問同性婚姻的立場，林全強調已指示召集相關部會研商，先釐清相關問題後，再決定如何處理。

林全表示，大法官解釋出來後，目前指示行政院秘書長召集相關部會研討，主要是因為將來須考慮整個制度的改變，除民法的修改外，還有如何讓同性婚姻真的不受到歧視，且還涉及其他相關法律的改變，因此需要讓各部會把問題排列出來，在問題還沒提出前，先不下定論，俟問題釐清後，再來看立法紀錄上如何處理。

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  • 行政院院長林全今天上午參加中華民國警察之友總會及警政署舉行的「2017新世代反毒反詐騙策略論壇」。（記者邱俊福攝）

    行政院院長林全今天上午參加中華民國警察之友總會及警政署舉行的「2017新世代反毒反詐騙策略論壇」。（記者邱俊福攝）

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