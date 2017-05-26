同婚修法? 林全:召集相關部會研商

2017-05-26 10:49

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院長林全今天上午參加中華民國警察之友總會及警政署舉行的「2017新世代反毒反詐騙策略論壇」，面對媒體詢問同性婚姻的立場，林全強調已指示召集相關部會研商，先釐清相關問題後，再決定如何處理。

林全表示，大法官解釋出來後，目前指示行政院秘書長召集相關部會研討，主要是因為將來須考慮整個制度的改變，除民法的修改外，還有如何讓同性婚姻真的不受到歧視，且還涉及其他相關法律的改變，因此需要讓各部會把問題排列出來，在問題還沒提出前，先不下定論，俟問題釐清後，再來看立法紀錄上如何處理。