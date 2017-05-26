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吳敦義：稱「毛骨悚然」是擔心規劃配套不足造成社會紛擾

2017-05-26  10:34

〔記者施曉光／台北報導〕由於在同婚議題上被外界解讀為政策轉彎的國民黨主席當選人吳敦義，今天上午召開「愛是平等」記者會，親上火線說明自己的立場，對於外界質疑他過去談同婚議題時曾以「毛骨悚然」形容，他今日特別解釋自己的前後談話，「嚴格講也不算轉彎」，因為過去他兩度接受媒體訪問時，有提及訂定專法或在不影響既有民法架構下訂立專章，而且他提到「毛骨悚然」時，不是針對同婚問題，而是「多元成家」。

但他也強調，當時自己的語意表達狀況，不夠周延，確實是事實。

吳認不夠周延 稱：嚴格講也不算轉彎

至於許多藍軍立委反對同婚及在民法立專章，是否與他不同調？吳敦義回應，目前的中央黨部還是黨主席洪秀柱（主政），他只是「當選人」而已，不可能有黨中央提一個主張，他又提另一個主張，「現在沒這個狀況」，「我不過是一個平民」，而且未來也不會發生這樣的事情。

他強調，國民黨團有35位成員，將來的黨團總召一定是中央政策會執行長，黨團三長會列席中常會，黨中央與黨團一定會非常緊密，當黨團意見未一致時，一定在交換意見後，才會有對外一致的說法，今天黨團主張這個、主張那個，現在還不能稱為黨團主張，仍是內部各自表述階段，將來會有共同說法。

此外，針對民進黨秘書長洪耀福昨日說，希望吳敦義要像個男子漢，投入台北市或新北市長選舉，吳敦義回應，「那是不可能的事情」，並強調「我擔任過行政院長，怎麼會投入一個地方選舉，那是絕無可能的事情。」

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  • 前副總統吳敦義26日召開一場名為「愛是平等」的記者會，首度以黨主席當選人身分發表對同性婚姻的看法。（記者羅沛德攝）

    前副總統吳敦義26日召開一場名為「愛是平等」的記者會，首度以黨主席當選人身分發表對同性婚姻的看法。（記者羅沛德攝）

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