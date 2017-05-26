不滿前瞻僅列交通項目 台東縣長：仍會全力爭取

2017-05-26 10:34

［記者張存薇／台東報導］中央推動前瞻基礎建設計畫，台東縣目前僅列入「花東鐵路雙軌化、南迴電氣化」約500億元經費，議員林東滿、張萬生今天質疑，這根本是長期以來中央欠台東的，怎麼算是新的建設？縣長黃健庭表示，雖然也不認同，且許多建設要做可能都超過他的縣長任期了，但縣府仍會盡力爭取，此外，目前包括花東發展基金、尼伯特颱風災後重建及公務預算部分，台東就有超過150億元建設待做，會全力以赴。

林東滿今天在縣政總質詢時指出，中南部縣市都說要做輕軌，台東連條像樣的鐵軌都沒有，中央長期重西輕東、台東又是藍營縣市，到底有把握爭取到多少？

縣長黃健庭表示，目前除交通建設及深層海水園區4億元經費，台東縣另提出280億元計畫爭取列入前瞻，不過因為多數要與其他縣市競爭，無法明確說出可以爭取到多少，但會全力以赴。