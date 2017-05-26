挺同婚遭質疑轉彎 吳敦義：心理發展不同應予尊重
2017-05-26 09:27
〔記者施曉光／台北報導〕同婚釋憲結果週三出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻違憲，吳敦義官方臉書「台灣的義氣－吳敦義粉絲團」隨即貼出了一張象徵挺同婚的彩虹圖，吳辦並透露，吳敦義主張以另立民法專章方式處理，被外界解讀為政策轉彎，吳敦義今天上午召開「愛是平等」記者會說明前，先丟出一份聲明，表達未來立法院不論訂定專法，或在民法訂定專章，他期待能進一步促進社會和諧，彰顯台灣社會理性包容、穩定中求進步的民主精神。
國民黨主席選舉期間，吳敦義某次受訪被問到同婚議題時，曾經提及「毛骨悚然」的說法，吳敦義在聲明中特別強調，當時他談話的原意是指如果推動「多元成家」，恐會顛覆原有的民法架構和婚姻觀念，將會造成社會紛擾，應不為大眾所樂見，該一說法，或因語意表達不夠周延，造成誤解，他期盼國家社會回歸安定。
吳敦義表示，有些人可能因為心理發展不同，社會應該給予尊重和空間，尤其從人權角度著眼，大家可以用更包容的態度去面對，希望每個人都有權利追尋自己的幸福。
吳敦義並指出，大法官既已作出釋憲，法律是必要進行修正，他曾於今年1月31日本報以及4月27日接受NOW news今日新聞-龍談大小事專訪中，主張應另定專法或在不影響既有民法的架構下，另立民法專章。
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