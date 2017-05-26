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吳敦義用這招給小英下難題 綠營人士：必須留意

某綠營人士提醒，「民進黨必須非常留意吳敦義，他很老練，又有很強的企圖心！」（資料照，記者李容萍攝）

2017-05-26  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕」國民黨文傳會副主委胡文琦前天（24日）針對前總統陳水扁是否特赦的議題開記者會，他甚至暗諷，「為避免黨內失和，蔡總統應該考慮是否直接特赦陳水扁。」剛選完黨主席的國民黨突然直攻問題核心，讓民進黨的頭很大，某綠營人士在國民黨主席選後提醒，「民進黨必須非常留意吳敦義，他很老練、又有很強的企圖心！」

《時報周刊》報導，阿扁特赦的議題讓民進黨頭大，這時國民黨又召開記者會，直攻問題核心，這讓某綠營人士直言，「民進黨必須非常留意吳敦義，他很老練，有很強政治企圖心，絕非外界以為的政治孤鳥！」

吳敦義打敗其他5位候選人，當時吳陣營標榜，6位主席候選人學經歷各有所長，但有一件事，只有吳敦義一個人有經驗、有成績，這也讓綠營人士坦言，真的要注意吳敦義。

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