| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

蔡英文國安新布局 傳國安會副秘書長內定「他」

外傳中興大學國際政治學研究所教授蔡明彥（左）將接任國安會副秘書長。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2017-05-26  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統府日前宣布，國安會秘書長吳釗燮接任總統府秘書長，國安會秘書長則由現任國安會首席諮委嚴德發升任，至於國安會副秘書長曾厚仁因派駐比利時兼歐盟代表，留下懸缺，有媒體報導，國安會副秘書長已內定由中興大學國際政治所教授蔡明彥接任，蔡英文總統國安體系展開新的布局。

國安會有3名副秘書長，曾厚仁本月外派後，還有陳俊麟、陳文政兩人。

《風傳媒》報導，國安會副秘書長懸缺一職內定蔡明彥接任。蔡為東吳大學政治系畢業、淡江大學碩士、英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士。曾經在前總統李登輝主持的台灣綜合研究院服務，也曾任陸委會諮詢委員、海基會顧問、民進黨中國事務委員會諮詢委員、中興大學全球和平與戰略研究中心主任、中興大學國際政治研究所所長。目前除在中興大學任教，也擔任國安會外圍的遠景基金會董事。

蔡明彥被視為中生代戰略學者，專長在國際戰略、亞太安全研究、外交與安全決策、對美政策研究等方面，搭配嚴德發軍事專業，也顯示蔡政府對於軍事安全、國防戰略安全的重視。

《聯合報》報導，蔡明彥正向校方辦理借調手續，因此消息走漏，目前府方不願證實，但據悉近期會發布訊息。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國安會 蔡明彥
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：蔡英文國安新布局 傳國安會副秘書長內定「他」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.