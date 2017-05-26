蔡英文國安新布局 傳國安會副秘書長內定「他」

外傳中興大學國際政治學研究所教授蔡明彥（左）將接任國安會副秘書長。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2017-05-26 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統府日前宣布，國安會秘書長吳釗燮接任總統府秘書長，國安會秘書長則由現任國安會首席諮委嚴德發升任，至於國安會副秘書長曾厚仁因派駐比利時兼歐盟代表，留下懸缺，有媒體報導，國安會副秘書長已內定由中興大學國際政治所教授蔡明彥接任，蔡英文總統國安體系展開新的布局。

國安會有3名副秘書長，曾厚仁本月外派後，還有陳俊麟、陳文政兩人。

《風傳媒》報導，國安會副秘書長懸缺一職內定蔡明彥接任。蔡為東吳大學政治系畢業、淡江大學碩士、英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士。曾經在前總統李登輝主持的台灣綜合研究院服務，也曾任陸委會諮詢委員、海基會顧問、民進黨中國事務委員會諮詢委員、中興大學全球和平與戰略研究中心主任、中興大學國際政治研究所所長。目前除在中興大學任教，也擔任國安會外圍的遠景基金會董事。

蔡明彥被視為中生代戰略學者，專長在國際戰略、亞太安全研究、外交與安全決策、對美政策研究等方面，搭配嚴德發軍事專業，也顯示蔡政府對於軍事安全、國防戰略安全的重視。

《聯合報》報導，蔡明彥正向校方辦理借調手續，因此消息走漏，目前府方不願證實，但據悉近期會發布訊息。