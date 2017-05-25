總統府待衛室性騷擾事件 府：沒有進一步說明
2017-05-25 22:30
〔記者鍾麗華／台北報導〕有媒體報導，總統府待衛室爆發性騷擾爭議事件，不過，對此總統府發言人林鶴明表示，經瞭解實際狀況，為總統府日前接獲一起性平事件申訴，當事人在向直屬主官申訴後，該直屬主官即進行初步核查，以了解是否確有所陳情事，並同步逕為初步處置，將事件對造先行調離工作現場。
林鶴明說，目前本事件刻正依性平相關法規辦理中，為依法確保當事人權益與隱私，「我們沒有進一步的說明」。
根據《上報》報導指出，蔡英文總統內衛隨扈楊文志少校疑因以通訊軟體Line傳不雅照片與言語文字，給總統府首位女武官陳月芳上校，並在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，陳4月底向侍衛長劉志斌投訴，楊的行為讓她有不舒服感覺，她覺得被騷擾，結果劉志斌並未即時依程序受理職場性騷擾投訴案件處理，反而將楊文志調往特勤中心，遭質疑因楊兼侍衛長隨從，劉志斌因「自己人」而想將大事化小，有袒護楊文志之嫌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 網媒爆：總統府首位女武官 傳遭小英隨扈性騷
- 政府貼錢讓日本人來玩？ 觀光局打臉蔡正元
- 防敵直取大台北 淡水河口、松山機場演練反突擊
- 總統府待衛室性騷擾事件 府：沒有進一步說明
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
網友回應
熱門新聞
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 政院傾向訂專法 也修民法
- 找路難 鶯歌中山路249巷、329巷擬更名
- ＷＨＡ大會 又有日本等13國挺台
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- 聲音啞走路喘 喉血管瘤作怪
- 公共車道當公設賣 美河市住戶怒控日勝生
- 花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美
- 斷深海閻王腳筋 朱雪璋判6年妻5月
- 中職Live》高國輝11局致勝安 富邦力退兄弟止敗
- 威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！
- 反同：釋憲無效全民公投
- 港大民調：香港人最喜歡台灣人 最討厭的不意外
- SJ圭賢今入伍 最後一錄獻XX
- 《曾殺幼女》再殺7月兒 狠父判10年半
- 喝酒走樣襲胸友人妻 鐵工不敢到案通緝被捕
- 鋒哥現身玉山盃 萬昭清秀二刀流
- 武荖坑轉型 林德福促設探索教育園區
- 小S包4000萬票房 狠K林志玲
- 贈秀林文面照 文史人盼保存文化
- 證券行情表、證券表格
- MLB》先發表現不持久 希梅涅茲恐轉任牛棚
- 小S號召「紅鯉魚」接力 吳奇隆、五月天都打結
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- ＜匯市動態＞連2貶 台幣貶1.7分
- 亞青少田徑隊 凱旋歸國
- 當市長更有感 鄭文燦想做8年
- 《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 離譜！住戶為霸佔車位 竟拿油漆塗改公有停車格
- 錶讚陀飛輪 寶璣展現傳奇風采
- 變天率6成 林樺慶成新雨神
- 台東國慶煙火 搭配熱氣球光雕
- 【防過敏特企2】 抑制塵蟎成長(除濕機)好幫手
- 走林鐵軌道遇工程車 婦摔傷
- 正義劣油賠償 每人2182元入帳
- 中職》剃頭林益全撲了！滿壘美技救了倪福德（影音）
- 王夢麟怕失聲 不敢簽收唱酬訂金
- 鄭秀文台北開唱 宛如大型KTV
- 中職》陽建福只投1人次 暌違2年8個月再奪勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：總統府待衛室性騷擾事件 府：沒有進一步說明
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分