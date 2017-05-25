總統府待衛室性騷擾事件 府：沒有進一步說明

2017-05-25 22:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕有媒體報導，總統府待衛室爆發性騷擾爭議事件，不過，對此總統府發言人林鶴明表示，經瞭解實際狀況，為總統府日前接獲一起性平事件申訴，當事人在向直屬主官申訴後，該直屬主官即進行初步核查，以了解是否確有所陳情事，並同步逕為初步處置，將事件對造先行調離工作現場。

林鶴明說，目前本事件刻正依性平相關法規辦理中，為依法確保當事人權益與隱私，「我們沒有進一步的說明」。

根據《上報》報導指出，蔡英文總統內衛隨扈楊文志少校疑因以通訊軟體Line傳不雅照片與言語文字，給總統府首位女武官陳月芳上校，並在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，陳4月底向侍衛長劉志斌投訴，楊的行為讓她有不舒服感覺，她覺得被騷擾，結果劉志斌並未即時依程序受理職場性騷擾投訴案件處理，反而將楊文志調往特勤中心，遭質疑因楊兼侍衛長隨從，劉志斌因「自己人」而想將大事化小，有袒護楊文志之嫌。