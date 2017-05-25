政府貼錢讓日本人來玩？ 觀光局打臉蔡正元
2017-05-25 21:45
〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡正元日前在臉書發文，表示在日本電視節目看到，到台灣旅遊3天2夜僅要2萬日圓，約新台幣5千多元，質疑：「蔡英文政府在貼錢，讓日本人玩嗎？」對此，觀光局今發出新聞稿澄清，表示蔡正元的指控「空穴來風」，絕非事實。
觀光局表示，據了解，蔡正元收看的節目是東京電視台（TV TOKYO）每週三18:55-21:00的帶狀綜藝節目，節目名稱為「それだめ!あなたの常識は非常識」（譯為：不行！你所知道的常識不是正確的！？），每次主題不一，不一定是旅遊，節目主旨是以顛覆大眾平常所知道的刻板印象，介紹平常大眾所不知道的新事物，來翻轉習以為常，一直以為的知識，以「跟你所知道的不一樣」作為節目內容賣點。
觀光局指出，5月17日的節目，是由住在台灣的音林小姐推薦現在去台灣3天2夜、日幣2萬圓的新印象，因為現在是廉價航空LCC時代，任何人都可以很輕鬆愉快去海外旅遊，而且黃金週後到暑假之前的這段期間是淡季，去台灣玩正是時候，可以搭LCC用2萬日幣遊台灣，介紹到台灣可以享受台式早餐、夜市美食、水果沾梅粉、手搖飲料茶、九份等。
觀光局表示，節目中所提台灣3天2夜只要日幣2萬圓，並不是市面上旅行社的現成產品，而是網友所說的：「其實是在介紹台灣有名的旅遊及美食景點」，像是按摩、小籠包、珍奶等，這些費用，加上最便宜的住宿及機票，總金額大約日幣2萬圓左右，「跟你所知道的不一樣」，這正是節目用來吸引觀眾觀賞的噱頭與趣味。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 二度視導漢光實兵 蔡英文：我是國軍最大靠山
- 總統府待衛室性騷擾事件 府：沒有進一步說明
- 南投有3害 議員要縣長除3害
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- （獨家）豬哥亮訃文不見謝金燕 理由曝光竟然是...
- 《花花公子》辣模 偷拍裸體阿嬤還PO網嘲笑
- 斬陳艾琳2年婚首吐心聲 阿翔帶著傷痛道歉...
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 女版吳尊抱娃噴母愛 宣布家中有新成員
- 「爺輩」通緝犯意外落網 押解港都歸案了心願
- 台74線太平至大里 地方促設南下匝道
- 千人刺上蜜蜂刺青 為曼徹斯特恐攻受害者募款
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 持大麻被捕 傑尼斯男團前成員堅稱「不是我的」
- 打贏防赤化一役 民視發聲明：台灣贏了
- 笑籲同志朋友要冷靜 唐綺陽：結婚比歧視更恐怖
- 飄零與人權》當「學生會考」遇到「民眾陳抗」，蔡總統做出什麼選擇？
- 潘瑋柏進「天王宮」 3年產值6億
- 機房藏豪宅 詐欺集團不敵空降特勤警
- 中原校友邱秋林奉獻社會公益 獲頒名譽博士學位
- （影音）盧廣仲「處男」戰兩女 對譙蔡振南3分半
- 反對交大兼任教師遭砍半 學生團體抗議
- 反同：釋憲無效全民公投
- 知本濕地規劃太陽光電示範區 保育團體促資訊透明化
- 照顧癌末祖母與弟妹 聽障生獲全國慈孝家庭楷模
- 股匯雙升 新台幣揚升9.9分
- 短裙辣妹醉倒路旁 休假警救援免被「撿屍」
- 大法官挺同婚 四叉貓：「張孝全爭奪戰」開始
- MLB》下一位超級強投？小將誇張變化球瘋傳（影音）
- 白河社區文化路線拚圖缺角 地方期待修復仙草古道
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 背叛性感女神離婚 諧星再娶小13歲美女主播
- 24連勝 戴資穎擊敗成池鉉
- 人瑞級黑熊搬家大陣仗 6大人使盡吃奶力推拖拉
- 魏哲家：因應巨大改變推出四大技術平台
- 淡水找農趣 栗子南瓜隧道討喜
- 這夏墨鏡不黑 多彩較靚
- 這裡水漲船高！剛忙完抗旱、防汛整備接著來
- NBA》詹皇成就超越Kobe？皮朋：兩人無法比較
- 揮別1340億富豪 女星秘返港鬼祟覓食
- MLB》查普曼是哪位？紐媒力捧全新火球終結者
- 憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：政府貼錢讓日本人來玩？ 觀光局打臉蔡正元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分