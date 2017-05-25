政府貼錢讓日本人來玩？ 觀光局打臉蔡正元

2017-05-25 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡正元日前在臉書發文，表示在日本電視節目看到，到台灣旅遊3天2夜僅要2萬日圓，約新台幣5千多元，質疑：「蔡英文政府在貼錢，讓日本人玩嗎？」對此，觀光局今發出新聞稿澄清，表示蔡正元的指控「空穴來風」，絕非事實。

觀光局表示，據了解，蔡正元收看的節目是東京電視台（TV TOKYO）每週三18:55-21:00的帶狀綜藝節目，節目名稱為「それだめ!あなたの常識は非常識」（譯為：不行！你所知道的常識不是正確的！？），每次主題不一，不一定是旅遊，節目主旨是以顛覆大眾平常所知道的刻板印象，介紹平常大眾所不知道的新事物，來翻轉習以為常，一直以為的知識，以「跟你所知道的不一樣」作為節目內容賣點。

觀光局指出，5月17日的節目，是由住在台灣的音林小姐推薦現在去台灣3天2夜、日幣2萬圓的新印象，因為現在是廉價航空LCC時代，任何人都可以很輕鬆愉快去海外旅遊，而且黃金週後到暑假之前的這段期間是淡季，去台灣玩正是時候，可以搭LCC用2萬日幣遊台灣，介紹到台灣可以享受台式早餐、夜市美食、水果沾梅粉、手搖飲料茶、九份等。

觀光局表示，節目中所提台灣3天2夜只要日幣2萬圓，並不是市面上旅行社的現成產品，而是網友所說的：「其實是在介紹台灣有名的旅遊及美食景點」，像是按摩、小籠包、珍奶等，這些費用，加上最便宜的住宿及機票，總金額大約日幣2萬圓左右，「跟你所知道的不一樣」，這正是節目用來吸引觀眾觀賞的噱頭與趣味。