洪耀福盼吳敦義像男子漢 出征雙北跟民進黨對決

2017-05-25 20:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨秘書長洪耀福今天說，吳敦義跟洪秀柱的國民黨黨主席選舉，是不對稱的選戰。洪耀福替同姓氏的洪秀柱抱屈說，「我們姓洪的人比較老實，老實的人，遇到奸巧的人就容易被欺負。」他也呼籲吳敦義應該要像男子漢一樣光明正大，跟民進黨對決，最好自己下來選台北市長或新北市長。

洪耀福表示，吳敦義與洪秀柱的選舉是「不對稱的選戰」，國民黨選舉裡有打假球、側翼攻擊、黑道入黨、人頭黨員、請客吃飯綁樁。這幾乎是國民黨傳統選舉裡應該用的招數都用上。洪秀柱有主場優勢，卻沒有發揮，做為黨主席卻沒有遏止這樣的選風。

對於吳敦義明天要發表對「同婚釋憲」的看法，洪耀福表示，民進黨期待吳敦義在政策上，光明正大跟民進黨對決。最好吳敦義自己下來選台北市長或新北市長，「主席親征」，不要老是靠國民黨傳統的那些手段來選舉。

洪耀福也判斷，吳敦義在選黨主席過程中，已經該答應的都答應了，他透過這樣的資源交換來鞏固自己的黨主席位子，這樣一來，吳敦義在未來各種選舉的提名過程，佈局就有限制。

酸完吳敦義一輪後，洪耀福也表示，吳敦義曾擔任行政院長、副總統，掌握過國家，應有更高同理心跟理解，去終結國民黨現在現象，不應放任國民黨團在立法院灑麵粉，「他應該比較有約束力。」