蔡政府提出海運紓困方案 吸引韓國前來取經
2017-05-25 20:32
〔記者楊媛婷／台北報導〕去年全球第七大海運業者韓國韓進海運突宣告破產，引發全球海運市場災難，加上海運運能供過於求，陽明、長榮去年累計虧損兩百五十七億元，蔡英文政府火速祭出六百億元銀彈搶救，蔡政府的搶救措施不僅有效提升國際對國籍海運業者信心，據了解，韓國政府也派員向我國航商了解取經，蔡政府乘勝追擊，推出產業振興升級措施，加強我國海運業者競爭力。
韓進海運突然破產後，市場謠言四起，連帶影響國際對我國海運信心，交通部去年提出的「海運業紓困方案」後，政府彷彿變身為國籍海運業者的擔保人，恢復國際對我國航商的信心，航港局表示，國家祭出方案，其實是向國際宣告國家對國際海運業者的信心，隨著信心恢復，談判籌碼增加，許多航運業者爭取到不少三到五年的長期契約，也能爭取到較高費率的運費，連帶影響海運業者第一季出現小幅獲利，或是相較同期虧損減少。
航港局提出「航運業獎勵振興暨促進產業升級措施方案」亦獲政院同意修正，航港局表示，方案內容包含國籍海運業者可以向台灣港務公司申請「客製化行銷獎勵措施」；另外也針對前四季發生累計虧損的國籍海運業者，提出振興措施，業者可向台灣港務公司申請減免20%的「國際商港碼頭碇泊費」、30%的土地租金費用，以及5%設施租金。此外航港局也提出不分盈虧的航運公司，只要符合金融法規，都能向金融機構提出專案貸款及既有借貸款項寬限申請。
目前業者都對航港局提出的航運獎勵振興方案樂觀其成，租金減免部分認為能夠有效減少航運成本、立意甚佳，但也期待航港局能夠更深入了解航運業者的需求，有業者直言歐美日中等國都將海運視為戰略性產業，「航運業者打的都是國際盃，如何幫業者維持競爭力，也是國家面對國際的重要基礎建設。」
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