陳順勝喊辭扁醫療小組 又擔心扁「跳下去」

2017-05-25 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前出席凱達格蘭基金會的募款餐會，疑涉違反保外醫治規定，台中監獄事後發函給扁要求檢討改進，更批評扁的醫療團隊「未嚴守醫療專業」，要求扁另找醫院就診，引發扁醫療小組副召集人陳順勝不滿，揚言辭職。不過陳順勝今透露，阿扁不准他辭，他擔心若辭了，阿扁「跳下去」怎麼辦？

據指出，台中監獄日前致函陳水扁，除要求扁針對出席募款餐會違反事前但書一事「檢討、改進」，更指外界屢對扁的醫療團隊醫師未嚴守醫療專業、甚至鼓勵他違反規定有所批評，要求扁在原醫療團隊以外的其他醫學中心就診、檢查，提出診斷證明書，以利辦理後續保外醫治展延。陳順勝接受《民報》訪問不滿地表示，中監的意思就是要扁換醫院及醫師，既然如此，他已向扁請辭主治醫師並退出醫療小組。

陳順勝今晚接受電視政論節目《政經看民視》訪問，主持人問他是否真的要辭職？陳順勝說，阿扁不准他辭，「我辭了他跳下去我怎麼辦？」

但陳順勝說，中監的公文對醫療小組說三道四，如果沒有處理，他怎麼繼續當下去？他批評，中監的公文完全不了解醫療文化、醫療的進行，也不了解醫學倫理。

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