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議員砲轟漲稅、媚日、賣台 賴清德四兩撥千斤

2017-05-25  20:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍市議員曾順良今天市政總質詢時，一路嚴詞痛批台南市長賴清德無法苦民所苦，調漲房屋稅，震災善款應用不當，登革熱死傷慘重，還要進口核災區食品，一味媚日、賣台，末了，還痛批台南市是全國洗腎排名第一。賴清德則把握最後2分多鐘時間說明時四兩撥千斤，反指曾這次質詢的議題都是舊議題，而且有所誤解，應以客觀數據來質詢，而非政治語言。

曾順良今天痛批說，大環境不佳，賴卻堅持地價稅與房屋稅雙漲，尤其房屋稅還往前追溯15年，未苦民所苦，老百姓怨聲載道，賴所做的沒有一項對老百姓有益。

他批評賴清德媚日，無視當年日本殖民台灣50年殘殺台人，讓人錯亂。他說，不知你是日本人或台灣人？你身為政治人物卻不知是非在哪裡。尤其讓核災食品進入台南市，根本是出賣台灣。

賴清德則回應說，其實，市府施政或議會的監督都得接受市民的檢驗，今天他公開說過的話，或是議員的質詢，是否為市民所接受，是根據是否為正確客觀，而非借重法律給予的空間讓媒體報導出去，這樣市民就能接受。

他說，「此外，你要我接受指教的，一方面都是舊議題，再者如要完整說明時間也不夠，而我也都公開澄清過，你的議題多有所誤解，時間不夠無法說明，但我相信人在做天在看，我不必再重複 。」

他澄清說，台南市非全國洗腎最嚴重的地方，過去未縣市合併前23縣市，台南市排名21，「今天在議會質詢，應該用客觀的數字，而不要人家外面的政治語言來質詢，這樣市民無法接受。」

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  • 曾順良質詢，痛批賴清德無法苦民所苦，調漲房屋稅，一味媚日、賣台。（記者蔡文居攝）

    曾順良質詢，痛批賴清德無法苦民所苦，調漲房屋稅，一味媚日、賣台。（記者蔡文居攝）

  • 賴清德反指曾順良的質詢議題都是舊議題，而且有所誤解，應以客觀數據來質詢，而非政治語言。（記者蔡文居攝）

    賴清德反指曾順良的質詢議題都是舊議題，而且有所誤解，應以客觀數據來質詢，而非政治語言。（記者蔡文居攝）

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