南市議會衝突 綠質疑攻擊女議長、藍批違民意

南市議會今天下午因議案審查程序爭議，引發衝突，事後，陳朝來（白衣者）與賴美惠（左前底頭者）互批不是。（記者蔡文居攝）

2017-05-25 19:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午因議案審查程序爭議，引發衝突，最後會議開不成。民進黨團事後發表聲明，譴責無黨籍議員陳朝來不來開會，卻狀況外，耍暴力，惱羞成怒攻擊女性議長，惡意癱瘓議事。

陳朝來則表示，有無攻擊調錄影帶來看都很清楚，他提案降房屋稅，議長擱置沒處理，違反議事規則卻死不承認。他是到台上請她處理。而他單槍匹馬被民進黨議員圍堵、被踢，他也沒說什麼。「我一個人，他們一整團，我能跟他們怎樣？」他希望找出真相，「不要看到陳朝來就像鬼一樣，不要把我侮辱得像鬼一樣。」他的提案應重新處理，如果在大會表決輸了，他就心服口服，沒話說。

民進黨團聲明表示，日前大會針對陳朝來提案進行討論時，大會因本案有牴觸母法之虞，決議將本案轉呈中央主管機關財政部釋疑，而後財政部回函表示陳的提案確實明顯牴觸母法；當時，陳朝來身為提案人，卻未出席會議，導致其對大會決議完全狀況外，結果竟然在今天大鬧議事廳、霸佔主席台，實在是場羞辱民主殿堂的鬧劇。

民進黨團表示，這是繼國民黨籍議員推打女性局長之後，又一在野聯盟的粗鄙舉動，陳朝來於2015年初因李全教案遭民進黨開除黨籍後，便吃了秤砣鐵了心，以非理性的態度全面否定市政，現在提案明顯牴觸母法，竟惱羞成怒攻擊女性議長並惡意癱瘓議事進行，缺乏民主素養的言行，令人遺憾。

國民黨團書記長王家貞則表示，市民強烈反彈不公不義的調漲房屋稅，議長賴美惠不讓此案進入大會討論，有違民意，市議會是市政監督單位，不是附屬市政府的議事股，為民權益，國民黨團跨越黨派，全力支持陳朝來的降稅提案。

王家貞表示，陳朝來提案降稅，同樣是為民喉舌，國民黨團自然全力相挺，根據房屋稅法第六條，房屋稅率要經議會同意，為什麼房屋構造標準單價就賴清德市府說了算？更不該的是，為什麼民進黨議員要與民作對，與民為敵？針對陳朝來的提案，請議長依法讓此案進入大會討論，回應民意要求。

市議會下午也發表聲明譴責陳的行為，賴美惠表示，議員以非理性行為、破壞公物，杯葛議事進行，不僅嚴重違反民主風範，也非市民所樂見，令人痛心，此風不可長，呼籲回歸理性問政。