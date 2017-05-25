南市議會衝突 綠質疑攻擊女議長、藍批違民意
南市議會今天下午因議案審查程序爭議，引發衝突，事後，陳朝來（白衣者）與賴美惠（左前底頭者）互批不是。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午因議案審查程序爭議，引發衝突，最後會議開不成。民進黨團事後發表聲明，譴責無黨籍議員陳朝來不來開會，卻狀況外，耍暴力，惱羞成怒攻擊女性議長，惡意癱瘓議事。
陳朝來則表示，有無攻擊調錄影帶來看都很清楚，他提案降房屋稅，議長擱置沒處理，違反議事規則卻死不承認。他是到台上請她處理。而他單槍匹馬被民進黨議員圍堵、被踢，他也沒說什麼。「我一個人，他們一整團，我能跟他們怎樣？」他希望找出真相，「不要看到陳朝來就像鬼一樣，不要把我侮辱得像鬼一樣。」他的提案應重新處理，如果在大會表決輸了，他就心服口服，沒話說。
民進黨團聲明表示，日前大會針對陳朝來提案進行討論時，大會因本案有牴觸母法之虞，決議將本案轉呈中央主管機關財政部釋疑，而後財政部回函表示陳的提案確實明顯牴觸母法；當時，陳朝來身為提案人，卻未出席會議，導致其對大會決議完全狀況外，結果竟然在今天大鬧議事廳、霸佔主席台，實在是場羞辱民主殿堂的鬧劇。
民進黨團表示，這是繼國民黨籍議員推打女性局長之後，又一在野聯盟的粗鄙舉動，陳朝來於2015年初因李全教案遭民進黨開除黨籍後，便吃了秤砣鐵了心，以非理性的態度全面否定市政，現在提案明顯牴觸母法，竟惱羞成怒攻擊女性議長並惡意癱瘓議事進行，缺乏民主素養的言行，令人遺憾。
國民黨團書記長王家貞則表示，市民強烈反彈不公不義的調漲房屋稅，議長賴美惠不讓此案進入大會討論，有違民意，市議會是市政監督單位，不是附屬市政府的議事股，為民權益，國民黨團跨越黨派，全力支持陳朝來的降稅提案。
王家貞表示，陳朝來提案降稅，同樣是為民喉舌，國民黨團自然全力相挺，根據房屋稅法第六條，房屋稅率要經議會同意，為什麼房屋構造標準單價就賴清德市府說了算？更不該的是，為什麼民進黨議員要與民作對，與民為敵？針對陳朝來的提案，請議長依法讓此案進入大會討論，回應民意要求。
市議會下午也發表聲明譴責陳的行為，賴美惠表示，議員以非理性行為、破壞公物，杯葛議事進行，不僅嚴重違反民主風範，也非市民所樂見，令人痛心，此風不可長，呼籲回歸理性問政。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 質疑人民不好過 國民黨建議賀陳旦吃「巨無霸粽」
- 台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義
- 陳星想圍魏救趙 林俊憲嗆：日創社弊案一定追到底
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 「追求60分或100分」 猜猜不老妖姬選幾分？
- 《台北》解司機荒？公車業者︰言之過早
- 挑戰中國南海主權 美艦闖美濟礁12海里
- 「矽甲烷」貨車外洩起火 苗140線封路搶救
- 技職拼出一片天 太平國中17人拚上台中高工
- ＜匯市動態＞連2貶 台幣貶1.7分
- 驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 阿湯哥無緣遊台北 今晚《神鬼》首映見台粉
- 音樂資優自閉兒 父母將勇敢出書經驗分享
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 讓貧困學童吃得到早餐 台東馬偕捐助弱勢生
- （影音）郭書瑤騎馬失控暴衝 頭皮化膿苦扮公主
- 五月天特攝MV太感動 日本資深演員感動轉貼
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 詐騙電話打到檢察官手裡... 自投羅網
- 豬哥亮訃聞曝光 像演唱入場券
- 林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相
- 社福宅急便 竹市擴增8社區
- 如果女兒以後愛女生？林昶佐挺同婚說…
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 關懷長者 板橋區5里辦公處推動社區關懷據點
- （影音）現場直播中！阿湯哥再簽吳鳳光頭
- 行動書車來了 關山地政所兒童悅讀
- 全台唯一》虎頭埤「水時計」 水滴排圖案
- 穆迪降中國信評 標普可能跟進
- 沒天良！感冒液涉改標再售 違法行為超過4年
- 垂臀橫肉像「奶油溶化」 Janet挺5月巨肚甜蜜抱怨
- 唯數增加昱泉持股 溢價28.5％、昱泉早盤大漲
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
- 工作太累？日本這家公司請「貓星人」解壓
- 離職員工揭黑心食品 中市頒發吹哨獎金共910萬
- 狠砍主管刀刀要害 運將辯：酒後失控不算殺人
- 笨賊進銀行偷硬幣 當場被逮
- 李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
- 江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息
標題：南市議會衝突 綠質疑攻擊女議長、藍批違民意
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email