台灣釋憲保障同婚 AIT：人類享有平等尊嚴

2017-05-25 18:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣司法院大法官昨發布第748號解釋，認定現行《民法》違憲，並需要在兩年內完成相關修法。美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）25日對此表示，推動自由民主與維護世界各地人權是美國外交政策的核心，美國並相信所有人類享有平等的尊嚴和權利，包括LGBTI族群。

司法院昨公布大法官釋字第748號解釋，《民法》關於婚姻的條文排除同性，與《憲法》保障的人民婚姻自由及人民平等權相違背。因此有關機關應在兩年內，依大法官解釋的意旨完成相關法律修正或制定。此為台灣推動婚姻平權的里程碑。

游詩雅代表AIT於25日對台灣此一重大進展表示，推動自由民主與維護世界各地人權是美國外交政策的核心，美國並相信所有人類享有平等的尊嚴和權利，包括LGBTI族群。