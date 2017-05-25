小英下令縣市長回應要平衡？ 綠高層：我下令的
2017-05-25 19:13
〔記者蘇芳禾／台北報導〕大法官會議昨宣告民法未保障同性婚姻違憲。今有媒體報導，總統蔡英文令綠縣市首長「回應注意平衡」，民進黨祕書長洪耀福今與媒體茶敘時說，「是我下令要求黨公職說話，不要刺激任何一方，跟府沒關係。」
洪耀福今天表示，之前就有預判昨天的釋憲文，結果無論是如何，一定會出現正反不同的立場，所以他要黨公職釋憲後，必須要客觀、平衡，不要刺激任何一方。
據了解，五月二十五日釋憲結果宣布前兩小時，大約下午兩點左右，有地方縣市政府幕僚在黨的縣市治理平台社群裡提問，若釋憲結果出爐，大家是否有考慮要如何回應？大約過了十五分鐘後，群組內的府方幕僚就建議其他幕僚，無論結論如何，都可能有其中一方反應激烈，所以盡量要注意平衡感，避免不必要的衝突。
據透露，蔡英文並沒有在前一天透過幕僚下令縣市長，整個過程只是政治幕僚間在釋憲當天，討論相關議題的反應，並且被動做出建議。
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