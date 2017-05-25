| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
急尋！今彩539頭獎800萬還沒領 本月底即將截止 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

國民黨記者會騎鐵馬 老記者追到「命險休去」

2017-05-25  18:48

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市長林佳龍今天一早宣布將完整保留東豐鐵馬道，解決爭議，前一天決定要開記者會痛批市府的台中市議會國民黨團，仍堅持在今天下午1點半在東豐鐵馬道開記者會。包括當團書記長李中、議員顏莉敏、張瀞分、李榮鴻、羅永珍、賴朝國、李麗華、蘇柏興沈佑蓮、張廖乃綸、朱暖英、陳政顯等多位議員及立委顏寬恒均到場。只是記者會時間到，仍有多名議員姍姍來遲，等了10多分鐘終於全員到齊出發。

在場等候多時的多位記者在記者會開始後，以為會就近到旁邊的鐵馬道拍照受訪，諸位議員卻騎著腳踏車開心出發往前騎，騎到近1公里外的地方才停下拍照開記者會，把採訪記者拋在腦後，讓多名記者傻眼。

年逾6旬的資深記者怕拍不到現場，拚老命追車隊追到氣喘吁吁，直呼有生以來第一次遇到這樣的記者會，「命差點休了！」

國民黨團書記長李中批評林佳龍不向議會或民眾說明政策，只在臉書貼文取暖，玩文字遊戲。張瀞分、顏莉敏議員則說，林市長裝作若無其事，不斷透過新聞稿宣稱可節省工程經費。楊正中則認為，林市長只顧作秀取暖，卻不願意照顧當地居民生計。

腳踏車出租張姓業者則說，她不知市長有講要完整保留東豐鐵馬道，對說詞仍帶保留，希望能說到做到。但她也當場撇清，他們只是應里長之邀，出租腳踏車給議員們開記者會。

廣告
  • 台中市議會國民黨團多名議員到東豐鐵馬道，力爭保留。（記者李忠憲攝）

    台中市議會國民黨團多名議員到東豐鐵馬道，力爭保留。（記者李忠憲攝）

  • 東豐鐵馬道因路線風景優美，全國知名。（記者李忠憲攝）

    東豐鐵馬道因路線風景優美，全國知名。（記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東豐自行車道 林佳龍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：國民黨記者會騎鐵馬 老記者追到「命險休去」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.