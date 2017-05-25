國民黨記者會騎鐵馬 老記者追到「命險休去」

2017-05-25 18:48

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市長林佳龍今天一早宣布將完整保留東豐鐵馬道，解決爭議，前一天決定要開記者會痛批市府的台中市議會國民黨團，仍堅持在今天下午1點半在東豐鐵馬道開記者會。包括當團書記長李中、議員顏莉敏、張瀞分、李榮鴻、羅永珍、賴朝國、李麗華、蘇柏興沈佑蓮、張廖乃綸、朱暖英、陳政顯等多位議員及立委顏寬恒均到場。只是記者會時間到，仍有多名議員姍姍來遲，等了10多分鐘終於全員到齊出發。

在場等候多時的多位記者在記者會開始後，以為會就近到旁邊的鐵馬道拍照受訪，諸位議員卻騎著腳踏車開心出發往前騎，騎到近1公里外的地方才停下拍照開記者會，把採訪記者拋在腦後，讓多名記者傻眼。

年逾6旬的資深記者怕拍不到現場，拚老命追車隊追到氣喘吁吁，直呼有生以來第一次遇到這樣的記者會，「命差點休了！」

國民黨團書記長李中批評林佳龍不向議會或民眾說明政策，只在臉書貼文取暖，玩文字遊戲。張瀞分、顏莉敏議員則說，林市長裝作若無其事，不斷透過新聞稿宣稱可節省工程經費。楊正中則認為，林市長只顧作秀取暖，卻不願意照顧當地居民生計。

腳踏車出租張姓業者則說，她不知市長有講要完整保留東豐鐵馬道，對說詞仍帶保留，希望能說到做到。但她也當場撇清，他們只是應里長之邀，出租腳踏車給議員們開記者會。