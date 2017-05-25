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蔡啟芳質疑人頭黨員 洪耀福：他活在20年前

2017-05-25  18:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前立委蔡啟芳被現任立委兒子戲稱為「幹話之王」，蔡啟芳又在臉書質疑，民進黨長期被新潮流系與美麗島系把持，還自爆認養4千多人頭黨員。對此，民進黨秘書長洪耀福今天回應，蔡啟芳活在20年前，現在哪有美麗島系，「他在講什麼我也聽不懂」。民進黨不能說沒有代繳黨費的情形，但現在已經好很多了。

蔡啟芳批評民進黨長期被新潮流系與美麗島系把持，兩派系在全國各地皆有在經營黨員、繳黨費，所以各地方的主委或黨代表不是新系就是美系。蔡啟芳還自爆自己過去在嘉義縣、市黨部養了4千多名人頭黨員，幫繳黨費繳20年到沒力養了。他並指出，蔡英文能當主席，就是靠新系與美系聯手打敗辜寬敏。

對此，洪耀福今天與媒體茶敘時笑著說，蔡啟芳還活在20年前，現在哪有美麗島系（洪耀福曾擔任美麗島系大老許信良的幕僚）？「他在講什麼我也聽不懂。」

洪耀福說，民進黨不能說沒有代繳黨費的情形，但現在已經好很多了。民進黨的繳黨費制度已經改很多年，現在有一些制度，包括要親自去交黨費等等。

民進黨以往提名公職會採計黨員投票，因此有一些政治人物為了獲得提名，會採取人頭黨員的做法。洪耀福說，現在黨內提名制度用全民調，不像過去有（採計）黨員投票。

此外，洪耀福認為人頭黨員這個詞有點汙名化，他解釋，民進黨過去的結構有很多中下階層，因此有一些黨公職會代大家繳黨費，但是這些人自己都有投票投票意志，看民進黨過去發展，黨員投票跟社會期待不會差很遠，他認為，完全沒意識、被控制才是人頭黨員。

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  • 洪耀福認為蔡啟芳活在20年前。（記者蘇芳禾攝）

    洪耀福認為蔡啟芳活在20年前。（記者蘇芳禾攝）

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相關關鍵字： 人頭黨員 新潮流系 洪耀福 美麗島 蔡啟芳
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