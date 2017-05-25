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選對會徵召青年有雜音 新北民進黨團：一起初選

2017-05-25  18:33

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨選舉對策委員會針對明年議員選舉布局，擬徵召35歲以下青年代表的做法，引發地方反彈，新北市議會民進黨團也跳出來反對，選對會召集人陳明文今天下午到市議會與議員等黨職人員溝通，黨團總召林秀惠會後表示，多數議員反對用徵召的方式，希望這些年輕人全面進到制度來，一起初選比較好。

選對會日前決議明年黨內議員選舉的提名規則，初擬議員轉任立委成功、議員遭開除黨籍的11選區，將採用雙軌制，包括徵召一名35歲以下青年代表，搶攻年輕選票，其餘採民調初選；依此規則，新北市板橋、中和、土樹三鶯3個選區，都將徵召一名35歲以下的青年代表，此舉引反彈，認為應循制度進行初選。

選對會召集人、立委陳明文今天下午到市議會與議員們溝通，新北市黨部主委余天也到場，隨後即進行閉門會議約一個半小時；陳明文在會前受訪表示，選對會針對直轄市議員選舉有一個徵召辦法草案，因此持開放的態度來聽取議員的意見，因為還沒有定案，所以也不會有反對的問題，大家都是意見的溝通

陳明文說，2018是一個新的挑戰局勢，選對會因此提出一個新的方案，對有意要參選的議員，權益上都沒有衝突，尤其是要連任的更不會有影響，只要詳細說明，議員就能了解。

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  • 民進黨選對會召集人陳明文25日下午到新北市議會與黨團議員溝通，新北市黨部主委余天（中）也到場。（記者何玉華攝）

    民進黨選對會召集人陳明文25日下午到新北市議會與黨團議員溝通，新北市黨部主委余天（中）也到場。（記者何玉華攝）

  • 民進黨選對會召集人陳明文（中）25日下午到新北市議會與黨團議員溝通，左為黨團總召林秀惠，右為議員廖筱清。（記者何玉華攝）

    民進黨選對會召集人陳明文（中）25日下午到新北市議會與黨團議員溝通，左為黨團總召林秀惠，右為議員廖筱清。（記者何玉華攝）

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相關關鍵字： 初選 民進黨選對會 陳明文 青年
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