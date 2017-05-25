選對會徵召青年有雜音 新北民進黨團：一起初選
2017-05-25 18:33
〔記者何玉華／新北報導〕民進黨選舉對策委員會針對明年議員選舉布局，擬徵召35歲以下青年代表的做法，引發地方反彈，新北市議會民進黨團也跳出來反對，選對會召集人陳明文今天下午到市議會與議員等黨職人員溝通，黨團總召林秀惠會後表示，多數議員反對用徵召的方式，希望這些年輕人全面進到制度來，一起初選比較好。
選對會日前決議明年黨內議員選舉的提名規則，初擬議員轉任立委成功、議員遭開除黨籍的11選區，將採用雙軌制，包括徵召一名35歲以下青年代表，搶攻年輕選票，其餘採民調初選；依此規則，新北市板橋、中和、土樹三鶯3個選區，都將徵召一名35歲以下的青年代表，此舉引反彈，認為應循制度進行初選。
選對會召集人、立委陳明文今天下午到市議會與議員們溝通，新北市黨部主委余天也到場，隨後即進行閉門會議約一個半小時；陳明文在會前受訪表示，選對會針對直轄市議員選舉有一個徵召辦法草案，因此持開放的態度來聽取議員的意見，因為還沒有定案，所以也不會有反對的問題，大家都是意見的溝通
陳明文說，2018是一個新的挑戰局勢，選對會因此提出一個新的方案，對有意要參選的議員，權益上都沒有衝突，尤其是要連任的更不會有影響，只要詳細說明，議員就能了解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 質疑人民不好過 國民黨建議賀陳旦吃「巨無霸粽」
- 台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義
- 陳星想圍魏救趙 林俊憲嗆：日創社弊案一定追到底
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 「追求60分或100分」 猜猜不老妖姬選幾分？
- 《台北》解司機荒？公車業者︰言之過早
- 挑戰中國南海主權 美艦闖美濟礁12海里
- 「矽甲烷」貨車外洩起火 苗140線封路搶救
- 技職拼出一片天 太平國中17人拚上台中高工
- ＜匯市動態＞連2貶 台幣貶1.7分
- 驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 阿湯哥無緣遊台北 今晚《神鬼》首映見台粉
- 音樂資優自閉兒 父母將勇敢出書經驗分享
- 《醫師建議》帕金森氏症中後期 不宜開車
- 讓貧困學童吃得到早餐 台東馬偕捐助弱勢生
- （影音）郭書瑤騎馬失控暴衝 頭皮化膿苦扮公主
- 五月天特攝MV太感動 日本資深演員感動轉貼
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 詐騙電話打到檢察官手裡... 自投羅網
- 豬哥亮訃聞曝光 像演唱入場券
- 林奕含被扯劈腿富二代 律師還原真相
- 社福宅急便 竹市擴增8社區
- 如果女兒以後愛女生？林昶佐挺同婚說…
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 關懷長者 板橋區5里辦公處推動社區關懷據點
- （影音）現場直播中！阿湯哥再簽吳鳳光頭
- 行動書車來了 關山地政所兒童悅讀
- 全台唯一》虎頭埤「水時計」 水滴排圖案
- 穆迪降中國信評 標普可能跟進
- 沒天良！感冒液涉改標再售 違法行為超過4年
- 垂臀橫肉像「奶油溶化」 Janet挺5月巨肚甜蜜抱怨
- 唯數增加昱泉持股 溢價28.5％、昱泉早盤大漲
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
- 工作太累？日本這家公司請「貓星人」解壓
- 離職員工揭黑心食品 中市頒發吹哨獎金共910萬
- 狠砍主管刀刀要害 運將辯：酒後失控不算殺人
- 笨賊進銀行偷硬幣 當場被逮
- 李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
- 江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：選對會徵召青年有雜音 新北民進黨團：一起初選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分