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全國首創！ 高市議會三讀 明年增設「毒品防治局」

2017-05-25  18:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天傍晚三讀通過市府組織自治條例修正案，同意市府增設毒品防制局，全國第一個防制毒品的一級專責機構，將於明年1月在高雄掛牌成立。

議員今天下午仍關切毒品防制局退場機制？市府人事處表示，毒品防制局每年將到議會進行專案報告，每3年進行毒品防制成果評估，有必要時會退場處理。

議長康裕成在議場播放一段反毒天使戒毒的心路歷程錄音，她強調贊成毒品防制局的成立，幫助吸毒者從痛苦及迷惘中走出來，給吸毒者一個重生機會。

不過，多位國民黨籍議員仍持反對看法，李雅靜議員認為，警察局有6千多名警力，仍無法成功防制毒品，毒防局人員編制僅78人，且不具執行強制性，質疑如何達到毒品防制目的？

李眉蓁議員表示，沒有人反對政府提出更積極的毒防作法，但一年花8千萬元成立毒防局，能否做好毒防工作？

高雄市議會民進黨團則發表聲明，強調依據評估，毒品防治局設置後，可減少的社會成本與其他機構支出，將遠高於設置成本8千萬，效益可期。

議會民進黨也主張毒防局成立後2年，議會將再檢討績效，做更適切的調整。且此案通過後，下會期前，民進黨團要求市府至少召開2次專家學者會議與公聽會，讓毒品防治局組織規章與任務內容更佳完善。

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  • 高雄市議會三讀通過市府成立毒品防治局。（記者葛祐豪攝）

    高雄市議會三讀通過市府成立毒品防治局。（記者葛祐豪攝）

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