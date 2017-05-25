世衛行動團明返台 陳時中：與多國發展實質關係
衛福部長陳時中率領的「世衛行動團」將返台，認為此行成功與國際發展實質關係，「至少有及格」。（記者呂伊萱攝）
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦25日報導〕「世衛行動團」將返台，陳時中認為此行「交朋友」，與多國發展實質關係，「至少有及格」。另世界衛生組織（WHO）23日選出新任幹事長特沃德羅斯，衛福部長陳時中在第一時間簽發賀函表達恭賀，署名為「中華民國台灣」。陳時中25日說明，「中華民國台灣」是「外交例行的名稱」，也反映台灣是可貴的多元社會。
今年世界衛生大會（WHA）台灣雖未能獲邀，陳時中率「世衛行動團」以密集的雙邊會議與多邊論壇在場外與國際友人交流，盼在國際醫衛體系中不缺席。「世衛行動團」將在26日搭機返台，陳時中25日與國內媒體分享此行成果與心得表示，雖然遺憾沒能正式參與大會，「有苦勞但談不上功勞」，他認為此行「至少有及格」，且成功與國際朋友發展實質關係。
陳時中表示，截至24日已與28國及23個專業組織舉行了51場雙邊會談，回台後將繼續發展雙邊或多邊的實質合作計畫。陳時中也說，這次不同以往的是主辦兩場專業論壇，一為與瑞士就健保主題進行對話，一為以防疫網為主題的7國論壇，雙方針對議題實質交流，參與者皆展現高度興趣，他也覺得很有意義。另也和國際NGO例如世界失智症協會與國際罕病基金會等交流，有助於台灣了解全球趨勢並擬定貼近國際局勢的計畫。陳時中也感謝許多友邦在大會為台灣發聲。
另，WHA23日舉行選舉，特沃德羅斯當選新任幹事長，陳時中在第一時間簽發賀函給特沃德羅斯，署名是「中華民國台灣」。媒體詢問，「中華民國台灣」是否是與總統府及國安會討論的結果？代表中華台北和台灣的折衷？陳時中沒有正面回答，但說基本上「外交上我們例行性使用這樣的名稱」。陳時中也認同這個名稱是「中華台北和台灣的折衷」；他說明，台灣是可貴的多元社會，許多人認為中國是好朋友、是兄弟之邦，同時有人認為台灣是台灣、中國是中國，而這些多元聲音是動態的，若台灣與中國雙方能夠往來良好或是中國持續打壓，都會使民意板塊移動。
至於WHO與中國之間的密約協議，形成台灣參與WHA的障礙，未來應如何應對？陳時中回應該問題應由「外交部或國安會回答較為適當」。不過對於中國官媒《新華社》稱WHO新任幹事長特沃德羅斯將繼續堅持「一中原則」處理台灣議題，陳時中沒有多想便回應說，「中國一向就是要這樣啊」。
陳時中重申，新任幹事長就是新希望，因為是新情勢，他相信台灣將藉許多管道，用新模式尋求對方支持。且他正面看待新任幹事長上任後的情勢，因為特沃德羅斯強調自己是「弱勢代表者」，陳時中認為這代表公平正義在他心中有某種程度的堅持。台灣也期待特沃德羅斯秉持這樣的堅持，在健康議題上「公平對待」全世界的人。
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標題：世衛行動團明返台 陳時中：與多國發展實質關係
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