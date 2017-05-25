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反制中國 邱垂正：研議限制「人權惡棍」來台

2017-05-25  17:38

〔記者林良昇／台北報導〕NGO工作者李明哲案救援行動持續，時代力量黨團提議，政府應拒絕中國高官來台；陸委會副主委邱垂正今表示，政府會就兩岸各種交流面向進行檢討評估，研議限制所謂迫害人權的「人權惡棍」進入台灣，做出反制。

陸委會今舉行例行記者會，對於李明哲家屬近期對政府救援不力的各種批判，邱垂正表示，對於家屬的憂心感同身受，政府會秉持以確保李明哲人身安全及國家尊嚴並重的原則進行救援，促使陸方讓李明哲能早日回國。

邱垂正指出，將持續透過兩岸既有正式管道與陸方溝通，也將結合各界力量，藉由國際社會共同要求陸方，政府也將就各種交流面向進行檢討評估；希望中國大陸對李明哲案能儘速公布案情、儘速公布關押地點、儘速讓家屬能赴陸探視。

邱垂正說，過去有由NGO團體或遭迫害的宗教團體提供迫害人權的名單，政府會進行檢視，研議限制所謂的「人權惡棍」進入台灣，做出反制措施，也會針對個案持續進行檢討。

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  • 針對NGO工作者李明哲遭中國拘禁失蹤超過2個月，陸委會副主委邱垂正（見圖）表示，政府會評估研議限制迫害人權的「人權惡棍」進入台灣。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對NGO工作者李明哲遭中國拘禁失蹤超過2個月，陸委會副主委邱垂正（見圖）表示，政府會評估研議限制迫害人權的「人權惡棍」進入台灣。（資料照，記者廖振輝攝）

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