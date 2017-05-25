法案審查程序爭議 南市議會爆衝突

2017-05-25 17:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午進行三讀議案第一讀會，無黨籍市議員陳朝來針對他先前有關房屋稅自治條例的修正提案，質疑議會違反議事規則，與主席、議長賴美惠互批不是，陳並衝上主席台要拔除麥克風，民進黨多名議員上前護衛，雙方在主席台上拉扯，賴美惠痛批陳朝來霸佔主席台、鴨霸，破壞公物。因議會無法進行，最後賴美惠敲槌宣布散會。

今天會議一開始，陳朝來針對他上次提案的南市房屋稅徵收率自治條例修正案，大會於4月18日決議送中央解釋後再討論是否列入議程。陳質疑議會違反議事規則，議會自我綁手綁腳，尚未討論的草案就送中央請示。他質疑，為何要送中央？而非差別待遇，這已違法議事規則，即使議長也不能違規，「還沒審查就送中央，笑死人！」

國民黨議員盧崑福聲援要求今天所有的草案均比照送中央請示。蔡育輝也聲援說，根據議事規則第39條的規定，議案於宣讀後，應交付有委員會審查。但經大會討論決議得逕付二讀或撤銷。他質疑，議會自己的規則應該要遵守，沒逕付二讀，就應撤銷，沒撤銷就應送委員會審查。不能以人數眾多，硬要拗，這已違反民主精神。

賴美惠則表示，「我們沒有違規，這是大會的共同決議。」議事規則並未明文規定不能送中央請示，這是大家共同的討論所做的決議，認為請示中央後，再來決定是否討論，這就是議會民主的精神。她提高聲調說，「這並非像你蔡育輝議員、陳朝來議員所講的」「這也是今天的民主才會讓你們糟蹋，你們這樣很沒道理，難道要依照你們的意思才有道理嗎？」

賴美惠在二度敲槌宣布休息30分鐘後，第三度開會時，蔡育輝、陳朝來衝向主席台，陳並要拔麥克風，與民進黨議員拉扯衝突，最後主席宣布散會。