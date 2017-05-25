南投有3害 議員要縣長除3害
2017-05-25 17:17
南投縣議員于秀芙表示南投有蒼蠅、小黑蚊及猴害3害，要求縣長林明溱仿效古時候周處除3害的故事，除掉這3害。（記者張協昇攝）
〔記者張協昇／南投報導〕南投有哪3害？南投縣議員于秀英今在縣政總質詢時，表示南投有蒼蠅、小黑蚊及猴害3害，要求縣長林明溱仿效古代周處除3害的故事，除掉這3害。
于秀英在縣政總質詢時，拿出寫著「周處除三害」的大字報，詢問縣長林明溱及教育處長李孟知不知道周處除3害的故事，隨即表示南投也有3害，第1害是南投市及名間鄉因農民使用雞糞施肥，致使蒼蠅漫天飛舞，這是非洲等衛生環境極差的落後國家才有的象徵。
第2害則是小黑蚊肆虐，民眾都不知道該如何防治？如果蒼蠅與小黑蚊這2害不除，將嚴重影響南投縣的觀光產業發展。
于秀英指出，至於第3害則是長期危害香蕉等農作物、讓農民心血付諸流水的猴害，由於台灣獼猴是保育類動物，農民不能隨便捕殺，相當頭痛，因此他建議縣府找個地方安置猴群，成立獼猴樂園，除可讓民眾觀賞認識台灣獼猴生態，也可解決猴害問題。
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