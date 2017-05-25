容積代金制 公保地主扯害連勝文北市長選舉大輸

2017-05-25 16:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市議會昨高票表決通過，無限期續行容積代金、移轉雙軌制。使得台北市府有意推行的容積代金單軌制碰壁後。公保地受害地主自救會今也發出聲明數落北市府，稱續行捐容移雙軌制，其實是在幫台北市長柯文哲解套。內文還稱，就是當年郝市府時期設計了容積代金制度，才害慘了國民黨連勝文大輸24.8萬票、害慘台北市前市長郝龍斌，連基隆立委都選不上。

北市府原規劃在6月底推動「全面代金買容積」，取代現行捐地換容積、代金買容積並行的雙軌制，卻遭藍綠29名議員強行擋下，昨市議會已記名表決，結果全場32位議員，高達29票支持維持雙軌制。

曾動員上百名公共設施保留地主，到北市府衝門抗議的公保地受害地主自救會對這結果感到滿意，今天發文稱，續行捐地代金容移雙軌制，其實是在幫柯文哲解套。

公保地受害地主自救會聲明稱，北市府代金制度，其實已經走了3年，卻收不到6億元，與原先預估的3年至少600億比較起來，達成率不到1％，執行者都市發展局長林洲民早該看到失敗的結果，卻死不認錯，他最該下台！

該聲明還稱，每年收不到2億的慘澹政策，比貪污更可怕，等於更證明了當年設計容積代金制度的台北市前副市長張金鶚，前都發局長邊泰銘兩位教授，嚴重剝削了地主財產權的同時，也得罪了11萬個受害地主家庭，害慘了國民黨連勝文大輸24.8萬票，害慘了郝龍斌連基隆立委都選不上。

聲明也指出，柯文哲更離譜，他就任這3年來 每年用1000萬的預算，以15%（指公保地公告現值15%價格），帶頭用低價剝削地主血汗，竟然還敢質問說「是誰偷走人民的乳酪」，始作俑者就是你柯市府，掩耳盜鈴的作法令人不禁搖頭嘆息。